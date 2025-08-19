La confesión de Luis Suárez sobre el retiro de Lionel Messi: «Llevamos años hablándolo»

En la previa del cruce ante Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup, Luis Suárez rompió el silencio sobre el futuro de Lionel Messi. El uruguayo se refirió a las negociaciones para la renovación de la Pulga con Inter Miami, pero también reveló detalles del momento en el que finalice su carrera.

“Estoy contento, estoy feliz. Me siento bien físicamente, siento que estoy ayudando al equipo y si el club quiere, obviamente no vamos a tener ningún problema”, comenzó el uruguayo en conferencia de prensa. Su contrato actual lo vincula con la franquicia hasta diciembre de 2025.

Sobre la chance del retiro con la Pulga, el Pistolero dejó en claro que las decisiones las tomarán de manera individual, aunque sorprendió con una ilusión que mantiene. “Los dos estamos grandes ya y cada uno tomará la decisión que sea la correcta para cada uno pensando en el bien personal”, indicó.

Sin embargo, reveló el sueño que comparten: “Me encantaría retirarme junto con él porque llevábamos años hablando de retirarnos juntos y se puede dar la posibilidad. Puede ser, pero depende de mi renovación, de la renovación de él y cada uno tomará la decisión adecuada en el momento”

“Estamos en el mismo camino de que el Inter pueda seguir creciendo como club, que sigamos siendo una atracción para atraer buenos jugadores acá y que la liga siga creciendo”, describió. Su rol en el proyecto trasciende lo deportivo.

El complicado presente de Luis Suárez en Inter Miami

En el plano futbolístico, su temporada no ha sido la mejor, solo marcó seis goles en 21 partidos, aunque continúa siendo titular para Javier Mascherano.

Sobre su presente, el uruguayo reflexionó que “siendo delantero, uno quiere participar más en la faceta goleadora pero no he podido por circunstancias o por definir mal. No hago goles pero siento que ayudo al equipo y me deja tranquilo, eso es lo importante”.