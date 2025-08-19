Miguel Russo y una decisión clave en la formación de Boca tras el triunfo ante Independiente Rivadavia

Luego de la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia en Mendoza, el Xeneize cortó su peor racha sin ganar y hoy vuelve a los entrenamientos con un clima renovado. Luego de que el balance haya sido positivo, Miguel Russo tendrá la posibilidad de llevar a cabo una decisión que no había podido desde que comenzó su tercer ciclo.

El triunfo como visitante le da la chance al entrenador de repetir el equipo para enfrentar a Banfield en la Bombonera. Los puntos altos de varios jugadores y la efectividad en el arco rival habilita a Russo a mantener la misma idea que realizó frente a la Lepra mendocina.

Si bien deberá esperar la evolución de Leandro Paredes, que finalizó el partido con una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales, es concreta la chance de que el DT apueste por los mismos 11 que cortaron la malaria. La duda pasaría por la posición del campeón del mundo.

Además, el bajo nivel de Edinson Cavani, quien erró un gol increíble debajo del arco y su irregularidad futbolística es preocupante, por lo que podría abandonar el once titular. Además, desde su regreso al equipo, el nivel de Miguel Merentiel bajó considerablemente y la dulpa entre ambos no está dando los frutos que se esperaba. Aunque la salida del Matador es poco probable.

Otro jugador que no aprovechó su chance fue Carlos Palacios. El chileno no tuvo un gran nivel en Mendoza y otra vez quedó en deuda. A eso se le suma que Alan Velasco cortó su sequía con un gol, por lo que la titularidad del ex Colo Colo no está asegurada.

Todas las formaciones de Russo desde su llegada a Boca