La sorpresiva revelación de un ex DT del Real Madrid: «Messi fue el jugador que más me hizo crecer»

En las últimas horas, un exentrenador del Real Madrid revolucionó las redes sociales al confesar el rol que tuvo Lionel Messi durante su cargo en el Merengue. Según detalló, el astro argentino fue el jugador que más lo ayudó a evolucionar en su trabajo.

Durante una entrevista, José Mourinho habló sobre el capitán de la Selección Argentina y aseguró que “fue el jugador que más me hizo pensar cada vez que lo enfrenté”.

El portugués y Messi se enfrentaron en 25 ocasiones, el luso obtuvo siete triunfos, mientras que el argentino se quedó con nueve. El primer cruce entre ambos se dio la Champions League 2005/2006, en la que Barcelona eliminó a Chelsea por los octavos de final.

Luego de la derrota en Inglaterra, en la que la Pulga generó la la expulsión de Del Horno, el europeo estalló: “¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a suspender a Messi por hacer teatro? Sí, ha hecho teatro. Catalunya es un país de cultura y saben lo que es teatro… es teatro del bueno«.

Con los años, el exentrenador del Real Madrid y Manchester United cambió su opinión sobre el astro rosarino. “Ha sido el rival más peligroso que he tenido. Cada vez que me tocaba enfrentarlo, pasaba horas y horas pensando en la manera de pararlo colectivamente, ya que es imposible marcarle al hombre”, reveló en las últimas horas.

José Mourinho y su deseo de dirigir a Lionel Messi

Cabe recordar que en febrero de 2024, el entrenador de 62 reconoció en diálogo con el influencer Ohm: “¿Un jugador que me hubiera gustado dirigir? Nunca llegué a entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”.