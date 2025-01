La contundente confesión de Cristiano Ronaldo sobre su rivalidad con Lionel Messi: «La veo difícil»

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han forjado una rivalidad histórica a lo largo de los años en el fútbol mundial. Los dos mejores jugadores del siglo siempre serán recordados por sus duelos con las camisetas de Real Madrid y Barcelona. Aunque en las últimas horas, el portugués opinó sobre las diferencias que han trascendido con el argentino.

Más allá de que ambos aclararon que su vínculo no es malo, no son amigos, pero se respetan dentro y fuera de la cancha. En este sentido, el Bicho fue tajante sobre la consulta sobre su rivalidad.

“Nunca he tenido mala relación con Messi, al revés. ¿Si volveremos a ver nuestros números en el fútbol? Ojalá, sería muy bueno, pero la veo difícil”, planteó el actual goleador del Al Nassr.

De esta manera, Ronaldo dejó en claro que tiene una buena relación con el campeón del mundo, quien también siempre elogió la calidad humana del portugués.

Lionel Scaloni reveló detalles sobre las chances de que Messi esté en el próximo Mundial

«Las ganas de querer jugar el Mundial las tiene él y las tienen todos. Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial. Hay que dejar pasar el tiempo y ver cómo uno va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. Y es el más inteligente«, planteó el entrenador de la Albiceleste en diálogo con DSports.

En noviembre del año pasado, Messi se refirió a las chances de estar en el Mundial 2026 y no adelantó su decisión, aunque planteó que «espero terminar bien este año y empezar bien el próximo haciendo una buena pretemporada, la cual no tuve el año pasado por la cantidad de viajes que hicimos». Y remarcó que «no falta tanto pero a la vez falta mucho, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, por eso trato de vivir el día a día y no pensar más allá«.