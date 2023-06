La despedida de Riquelme: altas, bajas, malhumor y millones alrededor de La Bombonera

La despedida de Juan Román Riquelme está cada vez más cerca y el mundo Boca es una revolución. El domingo 25 de junio, a partir de las 16, La Bombonera estará colmada y el césped plagado de estrellas, pero está claro que la previa no es de las mejores. El equipo dirigido por Jorge Almirón hizo un papelón en Mendoza (0-4 con Godoy Cruz) y en simultáneo, los socios tuvieron inconvenientes para asegurarse una entrada para el partido homenaje del 10. Fueron horas duras y a dos puntas.

En las primeras horas tras el inicio de la venta la página de Boca estuvo caída por momentos debido al gran tráfico de usuarios y muchos hinchas se quejaron en las redes sociales. Para colmo sólo estaban habilitados para ingresar los socios abonados, un número limitado que deja afuera a los activos.

Este viernes continuará la venta y en este caso serán las generales, que tendrá prioridad exclusiva para socios, excepto los adherentes. Sin dudas, será un partido para pocos y varios de lo que habitualmente concurren a La Bombonera no tendrán la chance de ingresar.

Las estafas están a la orden del día y llegaron a pedir 190.000 pesos por un ticket. Los precios oficiales son: populares, 15.000 pesos; platea alta, 30.000; platea media y baja, 50.000; preferencial, 70.000.

Recaudación millonaria y donación de Román

El partido despedida de Juan Román Riquelme tendrá una recaudación aproximada de 1.500 millones de pesos y el 10, en su rol de vicepresidente, anunció que donará gran parte de ese monto para realizar obras en el predio que Boca tiene en Ezeiza. Entre otras cosas, se menciona la posibilidad de construir un gimnasio destinado a las divisiones formativas.

Invitados de lujo

Lionel Messi será, sin dudas, el invitado de honor en la despedida de Riquelme. El crack rosarino seguramente se pondrá la cinta de capitán en la Selección Argentina, que enfrentará al Boca de Román. Lionel Scaloni se pondrá los cortos, Ángel Di María será el socio de La Pulga y habrá que ver qué hace Leandro Paredes, tironeado por los dos equipos. El mundo Albiceleste también aportará a Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Ezequiel Lavezzi, Gabriel Heinze, Lucho González, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano y Javier Saviola.



Boca también presentará un equipo estelar porque se anuncian las presencias de los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, Fernando Gago, Marcelo Delgado, Hugo Ibarra, Sebastián Battaglia, Sergio Manteca Martínez, Blas Giunta, Mauricio Serna, Alfredo Cascini, Rodrigo Palacio, Nicolás Burdisso, Daniel Cata Díaz, Oscar Córdoba, Clemente Rodríguez, Ever Banega, Pablo Ledesma y Antonio Barijho, entre otros.

El tridente de directores técnicos será: Carlos Bianchi, Coco Basile y José Pekerman.

JR y Bianchi, alta sociedad.

Dudas y ausencias

La presencia de Carlos Tevez es la gran duda en la previa de la despedida de Riquelme. El Apache fue invitado por los organizadores, pero todavía no confirmó si estará con sus ex compañeros. La relación no terminó de la mejor manera, aunque el día que Carlitos dejó el club hicieron las paces. En La Bombonera lo esperan…

Los que no estarán serán Miguel Ángel Russo y Martín Palermo, por compromisos con sus clubes. Platense, dirigido por el Loco, visitará a Arsenal el domingo a las 15:30; y Central, con Miguelo, recibirá a Colón a partir de las 19.