La dirigencia de Pacífico desmintió los rumores de una venta o un traslado de la cancha de fútbol

La nueva dirigencia de Pacífico publicó un comunicado para desmentir los rumores sobre una venta o un traslado de la cancha de fútbol del club en las calles Mitre y Agote.

La comisión directiva que asumió a fines del mes pasado salió al cruce luego de una bandera que colgaron un grupo de hinchas en el clásico con Independiente de Neuquén por la Copa Provincial de Lifune.

«La cancha no se vende ni se mueve», fue el mensaje escrito en la bandera. El rumor era que la dirigencia planeaba mudar la cancha de básquet a ese lugar y darle un nuevo destino a la de fútbol.

«La Comisión Directiva del Club Atlético Pacífico desmiente categóricamente los rumores infundados sobre una supuesta venta de inmuebles del club, el traslado del Viejo Ramírez a la sede de calle Mitre y el posterior traslado de la cancha de fútbol», comenzaron el comunicado.

«Estos rumores fueron instalados con la intención de desprestigiar a esta Comisión Directiva en los meses previos a la asamblea que nos proclamó, y carecen absolutamente de fundamento», agregaron.

Además, señalaron que los que difunde esos rumores «no son socios y tampoco abonaron su entrada en el último partido disputado como local».

Los primeros movimientos de la flamante CD

La flamante CD de Pacífico, con Juan Cruz Camiloni a la cabeza, entró en funciones en las primeras horas de febrero y el objetivo inicial pasó por acomodar algunas deudas. Se realizó un importante pago inicial con la Cooperativa Calf, además de un plan de cuotas; y se actualizaron los precios de los alquileres de los salones que están ubicados en Córdoba y Alberdi.

Esos inmuebles de la zona céntrica fueron de debate permanente en la etapa previa a las elecciones que finalmente no se realizaron. Hay ideas de renovación e incluso se piensa en una mudanza de la cancha de básquet, pero dentro del mismo predio. Por ahora no se habla de ventas, aunque hay dos cuestiones que no se pueden esconder: el lugar es de privilegio y la infraestructura no es de las mejores. Por eso, no está mal pensar en un fuerte volantazo.