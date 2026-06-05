Si Argentina gana el Mundial, en el Cerro Perito Moreno de El Bolsón se podrá esquiar gratis en 2027

Laderas Cerro Perito Moreno lanzó una promoción que une la pasión por la Selección Argentina con la temporada de nieve: si llega la cuarta estrella, quienes compren pases este invierno podrán esquiar gratis en 2027. Fotos

“Si pasa lo que todos queremos que pase…”. Con esa frase, que mezcla ilusión futbolera y estrategia turística, Laderas Cerro Perito Moreno de El Bolsón, lanzó una de las promociones más llamativas de la temporada de invierno 2026. La propuesta es simple: quienes compren sus pases para esquiar este año podrán acceder gratis a la temporada 2027 si la Selección Argentina logra quedarse con la Copa del Mundo y sumar la cuarta estrella.

La iniciativa estará vigente hasta el 15 de junio y busca incentivar la venta anticipada de pases, al tiempo que invita a los visitantes a acompañar a la selección con una motivación extra. El premio es doble: celebrar un nuevo título mundial y volver a la montaña sin costo durante el invierno siguiente.

La promoción forma parte de la estrategia de crecimiento que impulsa Laderas Cerro Perito Moreno para seguir posicionando a El Bolsón como uno de los destinos emergentes más importantes de la nieve en Argentina. Con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y nueve medios de elevación, el complejo ya se ubica como el quinto centro de esquí más grande del país y continúa ampliando su oferta para atraer a nuevos públicos.

La magia de la nieve se disfruta en el Cerro Perito Moreno

Uno de los segmentos en los que el cerro pone especial atención es el de los principiantes. Para ellos diseñó la denominada “Experiencia Principiantes”, un paquete con beneficio 5×3 que permite acceder a dos días gratuitos de aprendizaje en la base y completar luego tres jornadas de clases y práctica en la parte superior de la montaña. La propuesta apunta a facilitar el ingreso al mundo del esquí y el snowboard para quienes nunca tuvieron contacto con la nieve.

La temporada también incorporará experiencias exclusivas como el Catski, una actividad que permite acceder a sectores remotos de la montaña. Tras ascender en telesilla hasta el Plateau, los visitantes continúan el recorrido en un pisanieves adaptado que los traslada hacia áreas inaccesibles mediante los medios tradicionales. Allí los esperan descensos sobre nieve virgen y panorámicas privilegiadas de la Comarca Andina.

En cuanto a las tarifas, durante la temporada alta el pase peatón tiene un valor de $37.400 para mayores y $33.700 para menores. El pase de medio día para esquiadores cuesta $63.200 para mayores y $56.900 para menores, mientras que el pase diario asciende a $89.000 y $80.100 respectivamente.

Para la temporada baja, los valores disminuyen: el pase peatón cuesta $30.400 para mayores y $27.300 para menores; el pase de medio día, $51.000 y $45.900; y el pase diario, $68.900 para mayores y $62.100 para menores.

Con la mirada puesta en el invierno y en la próxima cita mundialista, el Cerro Perito Moreno apuesta a combinar nieve, experiencias y pasión futbolera en una promoción que difícilmente pase inadvertida entre quienes sueñan con volver a calzarse los esquíes año tras año.



Para participar de la promoción y conocer sus Bases y Condiciones, click acá: web: laderas.com.ar