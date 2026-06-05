Necrológicas de hoy, viernes 5 de junio de 2026

VACCALLUZZO, STELLA MARY Falleció en Neuquén el día 3 de Junio a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF

SALINAS INOSTROZA, ORLANDO Falleció en Neuquén el día 3 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Hernández, Santiago Antonio Querido Santiago, hoy nos toca despedirte. Vamos a extrañar encontrarte en los almuerzos compartidos y las palabras cruzadas de cada día. Tu casa de puertas abiertas, los momentos vividos juntos, las celebraciones en la chacra y las conversaciones que supimos tener. Sos de las personas maravillosas que dejan una huella bonita a su paso! Con amor tu hermano Tago y sus hijos Pablo, Fernanda, Mariana, Alejandra , nietos y bisnietos.

leyenda, noemí rosana El Consejo Directivo, colegas y empleados del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro acompañan a la familia Leyenda en este momento de dolor.Elevamos una oración por su eterno descanso.

Carmelink, Luis Antonio Consorcio Edificio Belgrano participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos difíciles momentos.

Hernandez, Dr.Santiago La familia Costantino-Bello comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Santiago, acompañando a su familia y amigos, elevando una plegaria en su memoria. Su recuerdo será imborrable en el corazón de esta gran familia que construyó.

RAPONI, SARA BEATRIZ Falleció en Neuquén el 3 de junio del 2026 a la edad de 89 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, serán inhumados a las 8 Hs del dia 04 de junio en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MORALES, BERNARDINO Falleció en Neuquén el día 2 de Junio a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, fueron inhumados a las 17:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Hernandez, Santiago Antonio Querido tío, gracias por regalarnos todos estos años de familia, cariño, humor y presencia. Estuviste cada vez que te necesitamos. Te recordamos siempre. Mariana y Alejandro.