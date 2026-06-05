Cielo cubierto e inestabilidad: así estará el tiempo este viernes en Neuquén y Río Negro

El viernes se presentará con abundante nubosidad en gran parte de Neuquén y Río Negro, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Tiempo inestable y cielo cubierto: cómo estará el viernes en Neuquén y Río Negro

Las condiciones estarán marcadas por cielos cubiertos y temperaturas moderadas, mientras que algunas regiones podrían registrar inestabilidad.

En el Alto Valle se espera cielo cubierto durante toda la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, convirtiéndose en una de las zonas más templadas de la región.

La cordillera neuquina y rionegrina también tendrá una jornada completamente cubierta. En este sector, la máxima será de 8 grados, con ambiente frío durante gran parte del día.

En el norte de Neuquén se mantendrán las condiciones de nubosidad persistente. El pronóstico indica una temperatura máxima de 9 grados.

Para el centro de Neuquén, la AIC anticipó cielo cubierto durante toda la jornada y una temperatura máxima de 12 grados.

En el sur de Río Negro se prevé tiempo inestable, con una máxima estimada en 11 grados.

Por su parte, la costa rionegrina registrará condiciones inestables, con probabilidad de chaparrones aislados. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados.

De esta manera, el cierre de la semana estará dominado por la nubosidad y la inestabilidad en distintos puntos de la Patagonia norte, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 16 grados según la región.