Conmoción en Hollywood: hallaron asesinado al actor James Handy, figura de “Top Gun: Maverick” y “Logan”

El actor estadounidense James Handy, reconocido por sus participaciones en películas como Top Gun: Maverick, Logan, Jumanji y Arachnophobia, fue encontrado muerto tras recibir una puñalada en una vivienda de Los Ángeles. Tenía 81 años.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el hecho ocurrió el miércoles en una casa ubicada en el barrio de Tarzana. Por el crimen fue detenido Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja del actor, quien enfrenta cargos por asesinato.

Cómo encontraron a James Handy

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la policía recibió una llamada al 911 realizada por un hombre que afirmó: “Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre de pecado”.

Cuando los agentes llegaron al domicilio encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de la vivienda. El actor presentaba una herida de arma blanca en el pecho y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Según el reporte policial, el principal sospechoso permanecía en el lugar y se identificó ante los efectivos como la persona que estaban buscando.

El acusado quedó detenido

El detenido fue identificado como Michael Gledhill, quien residía en la misma vivienda junto a su madre. Las autoridades informaron que permanece bajo custodia con una fianza fijada en 2 millones de dólares mientras avanza la investigación.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el posible móvil del crimen.

Una extensa trayectoria en cine y televisión

Aunque nunca alcanzó el estatus de estrella principal, James Handy construyó una sólida carrera como actor de reparto en Hollywood durante varias décadas.

Entre sus trabajos más recordados figuran su participación como médico en Logan, un camarero en Top Gun: Maverick y un forense en Arachnophobia. También formó parte de producciones populares como Jumanji, The Rocketeer y numerosas series de televisión.

Uno de sus papeles más reconocidos en la pantalla chica fue el de director de la CIA en la serie Alias, además de apariciones en diversas producciones estadounidenses a lo largo de su carrera.

La noticia de su muerte generó conmoción entre seguidores del cine y colegas de la industria, que recordaron su extensa trayectoria y la huella que dejó en decenas de producciones de Hollywood.