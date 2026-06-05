Nuevo quiebre en el PJ de Neuquén: el presidente acusó a su vice de trabajar con la oposición

Asaad cuestionó a Valdez por el resultado en el Congreso Provincial. Foto: archivo.

El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Neuquén, José Asaad, cuestionó a quien fuera su compañera de fórmula en las internas de marzo pasado, Anahí Valdez, y la señaló por haber trabajado junto al sector que conduce el exsenador Oscar Parrilli, hoy en la oposición del espacio.

Los dichos del intendente de Vista Alegre se conocieron luego de la última sesión del Congreso Provincial, donde el peronismo kirchnerista se hizo con la conducción del órgano partidario por 32 votos frente a 27 del oficialismo.

Quiebre en el PJ de Neuquén: «Las mismas caras de hace 20 años»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Asaad analizó el resultado y lo vinculó con el accionar de la actual vicepresidenta del Consejo, a quien señaló por haber realizado «algún arreglo con el parrillismo» y facilitar la victoria opositora.

Ambos compitieron juntos hace menos de tres meses, en la elección partidaria del 15 de marzo que definió a las nuevas autoridades del peronismo local.

El dirigente, quien fue electo por la lista de Peronismo Territorial, manifestó su decepción por la actitud de Valdez y dijo que en el oficialismo «no creíamos que iba a cerrar algún acuerdo con Parrilli».

Señaló que la nueva conducción del Congreso, encabezada por Luis «Pichi» Sagaseta como presidente, quedó conformada «por las mismas caras de hace 15 o 20 años», periodo en el que el partido «desaprovechó una oportunidad para generar intendentes y dirigentes en toda la provincia».

«Son cuatro o cinco a los que les gusta discutir dentro de un bar«, dijo el jefe comunal.

Si bien en un principio se creía, por los resultados de la interna, que el sector de Asaad iba a contar con mayoría en el Congreso, el resultado del último domingo reflejó lo contrario y los cuatro puntos que se trataron terminaron con un triunfo para el parrillismo.

Al respecto, el jefe comunal dijo que solo asistieron 60 de los 72 congresales y que hubo varios que no pudieron acercarse «por situaciones del clima, ya que son del interior». Otros, en cambio, faltaron a la sesión por problemas de salud y temas personales, afirmó.

«Después del domingo ya me llamaron cinco o seis congresales dándome su apoyo y diciendo que no quieren volver atrás«, expresó Asaad.

Aseguró que, más allá del resultado adverso del fin de semana, su sector todavía conserva la mayor cantidad de representantes, lo que podría verse reflejado en las próximas sesiones cuando se voten otras iniciativas.

Además le restó importancia a la capacidad de acción del Congreso. Según dijo, por carta orgánica, el orden del día primero debe ser autorizado por el Consejo Provincial, al que consideró como el principal órgano interno.

Habló Valdez: «Nadie se puede adjudicar lo del domingo»

Consultada por este medio, Valdez descartó la acusación de Asaad y dijo que «ningún sector» se puede adjudicar la nueva conducción del Congreso, ya que fue una nómina de «consenso» con dirigentes y consejos locales del interior.

«Fuimos un montón de agrupaciones las que nos pusimos de acuerdo y logramos unificar una propuesta«, aseguró. Y añadió: «No ganó ningún sector en especial ni le di mis votos al kirchnerismo, como se anda diciendo».

Afirmó que cuando Peronismo Territorial se impuso en las internas de marzo fue para «la reconstrucción del partido» y no para «entregar el sello a otro espacio político que no sea el peronismo».

Sobre Asaad, manifestó que «no tiene nada personal con él», pero señaló que «en términos políticos hizo todo lo contrario de lo que se comprometió que iba a hacer«.

«Yo trabajo en función de mi partido», dijo y cuestionó la decisión del titular del Consejo por asegurar que en 2027 «el justicialismo no iba a competir en la elección general de la provincia», en referencia a un posible acuerdo con el frente Neuquinizate, que respalda al gobernador Rolando Figueroa.

«La responsabilidad que teníamos era no entregar el partido«, concluyó la dirigente oriunda de Zapala.

Asaad y la sede del PJ en Neuquén capital: «En total abandono»

Asaad también abordó la condición edilicia de la sede del PJ en Neuquén capital.

Días atrás, el edificio, ubicado a pocos metros de la Casa de Gobierno, fue motivo de cuestionamientos en el peronismo kirchnerista, que señaló a la conducción provincial de haberla cerrado a la militancia.

El intendente de Vista Alegre indicó que la sede partidaria, al asumir, estaba en «un total abandono». «Recibimos un partido destruido», agregó y comentó que después de tomar la presidencia se inició un proceso de refacción que continúa hasta la actualidad.

«Teníamos miedo de que una parte del cielorraso se cayera«, dijo.