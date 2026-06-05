«Tenía que hacerlo por mis hijos y para salir adelante»: la historia de Soledad, la trabajadora rionegrina que se abrió camino en las obras de GNL

De General Conesa a los principales proyectos energéticos de Río Negro, Soledad encontró una oportunidad para crecer, aprender nuevos oficios y abrirse camino en un sector históricamente masculinizado. Fotos gentileza.

Río Negro continúa apostando a la mano de obra local en vistas a los proyectos energéticos que se desarrollan en el territorio. Una de las protagonistas de esta apuesta es Soledad Ibáñez, mujer que se convirtió en una de las tantas que hoy tienen su espacio en los grandes proyectos energéticos de la provincia.

En línea con la Ley 80-20 de Empleo Rionegrino impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck que garantiza que 8 de cada 10 empleos sean ocupados por trabajadores de la provincia, se consolida un modelo de desarrollo que prioriza la inserción laboral de la mano de obra local, con el consecuente crecimiento local.

Soledad comenzó como apuntadora en Vaca Muerta Oil Sur y hoy proyecta su futuro en nuevas obras energéticas, tras capacitarse en tareas operativas y administrativas. Fotos gentileza.

Nacida en General Conesa y radicada desde hace 15 años en Río Colorado, Soledad comenzó en marzo de 2025 trabajando como apuntadora en la obra de Vaca Muerta Oil Sur. Allí tuvo a su cargo grupos de hasta 60 trabajadores y, además de las tareas administrativas, encontró la posibilidad de aprender oficios vinculados directamente a la construcción de infraestructura energética.

Con 41 años, siendo madre de tres hijos, decidió dar un paso que cambiaría su vida: por primera vez se animó a incorporarse a una de las obras energéticas más importantes del país.

«Me dieron la oportunidad de aprender lo que era el arenado y el revestimiento. Muchas veces, por ser mujer, te dicen que no se puede, pero sí se puede. No solamente llené papeles; pude conocer el oficio y me gustó», relató Soledad a la Prensa de Río Negro.

Durante más de nueve meses participó de distintas etapas de la obra, incluyendo tareas vinculadas al montaje de andamios. La experiencia también significó un desafío personal: alejarse de su familia durante extensos períodos para poder crecer laboralmente.

«Para cualquier mamá es difícil salir de su casa, pero tenía que hacerlo por mis hijos y para salir adelante. Encontré compañeros, amigos y un equipo humano que hizo más llevaderos los días lejos de casa. Todos estábamos ahí por el mismo objetivo: progresar y darle un futuro mejor a nuestras familias», recordó.

A comienzos de este año fue convocada para sumarse al proyecto del Gas Natural Licuado (GNL) y al ducto costero en la zona de Fuerte Argentino. Allí se desempeñó como oficial administrativa y continuó incorporando nuevos conocimientos, incluyendo el manejo de maquinaria.

Para Soledad, una de las principales virtudes de estas grandes obras es la inclusión laboral de las mujeres en distintos roles operativos.

«Lo que más me gusta es que a las mujeres se nos da la misma posibilidad que a los hombres. Hay mujeres manejando tractores, camiones, regadores, trabajando en arenado o como soldadoras. Estos proyectos demuestran que podemos estar donde queramos y que no estamos limitadas a tareas de limpieza o de oficina», afirmó.

Su desempeño le abrió nuevas puertas. Actualmente evalúa propuestas para continuar trabajando en futuras etapas de los proyectos energéticos en Sierra Grande, además de otras oportunidades en Neuquén. Sin embargo, su deseo es permanecer en Río Negro, cerca de su familia.

Desde la Provincia, a través de la Secretaría de Trabajo de Río Negro se continúa impulsando la incorporación de mujeres en el ámbito laboral y la igualdad de oportunidades. En este sentido, la Ley 5804 de Empleo Rionegrino también representa una herramienta que busca fortalecer la participación de las mujeres en actividades productivas y laborales en todo el territorio rionegrino.