La durísima advertencia de un campeón con Boca a Carlos Palacios: «Seguramente te consuma»

Hace un tiempo, la polémica situación de Carlos Palacios en Boca no tiene paz. El chileno fue apartado de la convocatoria por Miguel Russo luego de acusar dolencias en ambas rodillas y desde las entrañas del club aseguran que fue borrado por reiterados actos de indisciplina. Ahora, un campeón con el Xeneize lanzó una durísima advertencia.

Si bien no nombró directamente al ex Colo Colo, Walter Erviti dejó en claro cómo se tiene que vivir la estadía en el conjunto de la Ribera. “Si vos te dedicás a jugar, a mejorar y a ser profesional, Boca es la vidriera más grande que te puede pasar. Es la mejor oportunidad que te puede pasar en tu carrera, sino el Mundo Boca te expone, te consume, porque en este país el que no es hincha de Boca, está en contra de Boca», opinó.

En ese sentido, dejó en claro durante una charla con el programa Dupla Técnica que “Boca no te da tiempo a cambiar. Si vos sos de una manera y como vas a Boca querés cambiar, seguramente Boca te consuma”.

El volante chileno no llegó al Xeneize de la mejor manera, ya que había protagonizado distintas polémicas en Colo Colo, pero esperaban que Fernando Gago pueda encaminarlo y lo exigiera al máximo.

«Si vos en tu club anterior te dedicabas el 30 o 40% y te alcanzaba y sobraba para destacarte, cuando llegás a Boca, del 30 al 100% es un cambio rotundo, y Boca no te da tiempo para un cambio rotundo. A Boca hay que dedicarle, más allá si juegues bien o mal: Boca tiene que estar con vos, todo el día, y así te irá mejor que si no lo está«

La opinión de Walter Erviti sobre el presente de Boca

Además de su análisis sobre Palacios, Erviti intentó evitar hablar sobre la búsqueda de refuerzos, aunque dejó en claro que “lo que tiene que hacer Boca es entender qué jugador realmente puede adaptarse rápidamente. Necesita jugadores que entiendan que tienen que dedicarle el 100%».

El actual entrenador analizó el presente del Xeneize y sostuvo que «yo no estoy adentro, quizás los jugadores se matan, los resultados no aparecen y Boca te consume. Le ha costado al equipo en este último tiempo, y mi deseo es que le vaya bien».