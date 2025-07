Boca y la novela de Carlos Palacios: «¿Qué buscan con tantas mentiras?»

Carlos Palacios vive horas complicadas en el Xeneize. No jugará ante Atlético Tucumán ni con Huracán, y su continuidad está en duda. (Archivo)

Mientras el plantel de Boca está en Santiago del Estero, a la espera del partido de esta noche ante Atlético Tucumán, por la Copa Argentina, Carlos Palacios rompió su silencio tras quedar al margen de la lista de convocados. Lo hizo en sus redes solciales, aunque después de unas horas, borró la historia de Instagram.

«Qué buscan con tantas mentiras? Hacerme quedar mal, como un irresponsable?», fue el arranque del chileno, quien luego confirmó su lesión. «Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial, lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto, hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes mas grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva«, agregó.

Palacios insistió con su lesión en la rodilla

El posteo de Carlos Palacios siguió con un detalle de lo que hizo el fin de seemana: «El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo entrené, el lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer».

El exColo-Colo apuntó con dureza contra las versiones que se barajaron y reiteró que faltan a la verdad: «Si buscan hacerme quedar mal lo están logrando, pero a base de mentiras. Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias. Pero no son los únicos, en mi propio país los periodistas se viven haciendo eco de lo que escuchan de acá y publican mentiras sin argumentos ni fundamentos. Por qué tanto hostigamiento hacia mi persona?», planteó.

Como cierre, Palacios dejó en claro su versión de los hechos y su deseo de dar vuelta la página dentro del campo de juego: «Nunca he llegado en mal estado a entrenar!!! Tampoco me eh ausentado de ningún entrenamiento ni eh tenido problemas con nadie adentro del club!!! No han sido los mejores partidos pero soy consciente de eso y estoy trabajando para retomar el nivel!», enfatizó.

La versión oficial es «tendinitis en las dos rodillas»

Carlos Palacios borró esa extensa historia de Instagram, mientras la versión oficial de Boca fue de una «tendinitis en las dos rodillas», diagnóstico al que se le agregó que ya fue sometido a estudios. El volante ofensivo, cuyo cumpleaños número 25 fue el domingo, quedó también en duda para lo que viene, frente a Huracán, por la tercera fecha del certamen local.

Antes del Mundial de Clubes y en la primera semana de trabajo xeneize, Palacios ya había sufrido un esguince de rodilla que, según se informó en ese momento, sufría desde el último encuentro del Apertura frente a Independiente. No obstante, se recuperó a tiempo y pudo disputar los tres encuentros de la aventura boquense en Estados Unidos. De vuelta en Argentina, todo se complicó. Y la novela promete tener muchos capítulos.