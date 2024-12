La durísima confesión de Buffarini contra Independiente: «Sabía que me iban a cortar la cabeza»

Julio Buffarini es uno de los nombres que no seguirá en Independiente luego de este mercado de pases. El jugador de 36 años no suma minutos desde el 5 de marzo de este año y casi no fue tenido en cuenta por Julio Vaccari. En este contexto, el lateral rompió el silencio y apuntó contra la dirigencia del Rojo.

El cordobés llegó al elenco de Avellaneda a mediados del 2023, cuando su amigo Carlos Tevez era el entrenador del club. Con el Apache en el banco, disputó ocho partidos, siete de ellos en la temporada pasada. Pero este año solo jugó en el empate 2-2 ante Barracas Central y no volvió a sumar minutos.

Desde aquel partido en marzo, el lateral derecho fue 12 veces al banco de suplentes pero nunca ingresó.

La llegada de Julio Vaccari a Independiente: un quiebre en Julio Buffarini

La llegada del nuevo entrenador al Rojo vino acompañada de las contrataciones de Federico Vera y Felipe Loyola durante el receso por la Copa América, por lo que el ex Boca perdió consideración.

«Yo sabía que con la ida de Carlos al primero que le iban a cortar la cabeza era a mí«, confesó Buffa en diálogo con DSports Radio.

En ese sentido, analizó su temporada en el Rojo: «Fue un año en lo personal complicado, Independiente es el único lugar donde ni concentraba, pero bueno, lo tenía que aceptar. Obviamente no estaba de acuerdo, siempre fui profesional. Llegaba primero a los entrenamientos, siempre hice las cosas bien. Siempre fui a entrenar con la ilusión de que podía estar. Y bueno, después tuve que aceptar como eran las cosas».

Además, el experimentado volante reveló que mantuvo conversaciones con la dirigencia para finalizar su vínculo. «Cuando se fue Carlos, supuestamente se comunicaron con mi representante para rescindir mi contrato. Yo le pregunté a mi representante y me dijo que sí, que fue un dirigente que no va al caso nombrarlo», detalló.

Aunque aseguró que no guarda rencor con el club ni con el entrenador. Vaccari me vino a hablar, lo que hablamos queda entre nosotros, pero me fue claro en lo que pasaba; yo lo entendí. Le estoy agradecido a Julio por tratarme como uno más«, destacó.

Y concluyó: «Para mí, haber sumado a mi currículum que jugué en Independiente, es un orgullo. Puedo decir ‘sí, estuve en Independiente’, un club con tantos logros deportivos siempre es importantísimo ser parte”.