La durísima crítica de un ex Boca a Carlos Palacios por su faltazo: «No se da cuenta dónde está»

La última semana de Boca atravesó un delicado ambiente en el plantel a causa de la ausencia inesperada de Carlos Palacios en la práctica de lunes pasado. Fernando Gago todavía no tomó una decisión con respecto al chileno, pero en la previa del encuentro ante Newell´s, un ex Xeneize lo criticó sin filtro.

Claudio Borghi, exentrenador de Boca, opinó sobre el flojo rendimiento del chileno en los últimos partidos y se refirió a la polémica ausencia que protagonizó a pocos meses de su llegada al club.

El Bichi planteó que puede «pagar las consecuencias» tanto dentro del plantel como en lo deportivo.

En diálogo con Radio Continental, el histórico jugador de Argentinos Juniors opinó sobre el pasado del volante xeneize y señaló que «en Colo-Colo le fue bien, pero todavía estaba en un proceso de formación. No sé si debería haber tenido una estación previa a llegar a Boca. Haberlo llevado de esta manera a un club tan importante, puede hacer que pague las consecuencias«.

En ese sentido, Borghi opinó sobre el lugar que ocupa en el equipo y fue determinante: «Si no juega bien y además falta al entrenamiento, cosa no recomendable… creo que los jugadores no se dan cuenta dónde están«.

Según se conoció, el volante de 24 años tenía todo arreglado para regresar al país el lunes por la mañana, pero por «cuestiones personales» se atrasó su llegada a la Argentina.

Por otra parte, el Bichi recordó cuando Palacios abandonó al concentración de la Selección de Chile, también por problemas personales. Aunque en ese momento, los medios locales revelaron que el escándalo se desató porque no iba a poder jugar un encuentro con Colo-Colo. «Es un chico que a veces toma decisiones equivocadas«, sentenció.

Antes de finalizar, el exentrenador del conjunto de la Ribera fue consultado si el chileno fue un refuerzo pedido por Pintita o lo quería el presidente Juan Román Riquelme.

«Román ve algunas situaciones en las que se parece a él, en cuanto a la visión y los pases. Pero Boca es un club que te va absorbiendo poco a poco«, sentenció Borghi.