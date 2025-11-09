La emoción del Changuito Zeballos, la figura en un Superclásico consagratorio

El Changuito Zeballos venía de un buen nivel en los últimos partidos pero el día que no olvidará será el de hoy con un Superclásico consagratorio.

El atacante de Boca metió el primer gol ante River y después asistió a Miguel Merentiel en el segundo. A puro desequilibrio, fue claramente la figura del encuentro.

El santiagueño no pudo ocultar su emoción cuando fue reemplazado por Kevin Zenón y se llevó una gran ovación de la Bombonera.

LA EMOCIÓN DEL CHANGUITO ZEBALLOS 🔵🟡#LPFxTNTSports pic.twitter.com/k0WKzHJGBp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Zeballos debutó en Boca en 2020, en 2021 empezó a tener más continuidad y en 2022 se ganó un lugar. En agosto de ese año sufrió una dura lesión por la patada de Milton Leyendeker ante Agropecuario por la Copa Argentina.

Desde ese golpe, entró en una seguidilla de lesiones que le impidieron recuperar su nivel. Tras un flojo Mundial de Clubes, parecía que se acercaba el final de su ciclo pero todo cambió en los últimos partidos.

"LOS PLANES DE DIOS SON PERFECTOS, SOLAMENTE HAY QUE TENER PACIENCIA, TODO LLEGA"



La alegría del Changuito Zeballos tras el triunfo de Boca ante River#LPFxTNTSports pic.twitter.com/EkgZbjs9J1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

Fue clave en los triunfos ante Barracas Central y Estudiantes, se volvió a ganar un puesto y fue la gran figura ante River.

Los Superclásicos habitualmente se recuerdan por los goles o las figuras de cada edición. Este se recordará como el Superclásico del Changuito Zeballos.