La fuerte chicana de Gustavo Costas tras el triunfo de Racing a Boca: «Pensé que iba a ser más difícil»

El triunfo de Racing ante Boca llevó calma a Avellaneda, pero generó preocupación en el vestuario del Xeneize. Tras el partido, Gustavo Costas, entrenador de la Academia, habló sobre el triunfo y lanzó una fuerte chicana contra el conjunto de la Ribera.

Luego de que el elenco de Avellaneda se impusiera por 2-0 en la cuarta fecha de la Zona A del Apertura 2025 de la Liga Profesional, el técnico campeón de la Copa Sudamericana 2024 opinó sobre el partido: «Contento, feliz. Hicimos un buen partido. El otro día jugamos mal y nos ganaron muy bien. Hoy el equipo volvió. Lo habíamos hablado, del compromiso que tenemos. Fuimos muy claros ganadores.

Aunque no se achicó y redobló la apuesta sobre su visión del triunfo: «Pensé que iba a ser un partido más difícil el partido, pero los jugadores lo hicieron fácil. Lo ganamos de entrada».

Por otra parte, no se metió opinó sobre el arbitraje por el que Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, explotó por las dos polémicas del partido: el lateral de Gastón Martirena que terminó en el gol de Luciano Vietti y un presunto penal de Juan Nardoni.

«No voy a meterme. No voy a hablar de lo que dijeron ellos», expresó. Y sentenció: «Se ganó muy bien. El primer tiempo podría haber terminado 3-0 tranquilamente. No nos generaron situaciones de gol. Una jugada en el segundo tiempo, ni patearon al arco. Fue claro y contundente. Cuando me toca jugar mal, lo digo. Hoy los tengo que alabar», concluyó Costas.

Gustavo Costas y una inesperada respuesta tras el triunfo de Racing contra Boca

Durante la conferencia de prensa, la primera pregunta que recibió Costas fue si había vuelto el «Racing positivo».

El entrenador reaccionó fiel a su estilo y planteó entre risas: «Por un partido, la p… madre. No te contesto, mejor, je». En ese sentido, sentenció: «Racing nunca se fue. Después, podés perder… ¿Qué te pensás que somos? Una pregunta sola hiciste, ya me quiero ir a dormir, ja».

Por su parte, opinó sobre el alcanzapelotas que fue clave en el primer gol de Racing: «Quiero felicitar a Lucas, el alcanzapelotas. Ese es el sentido de pertenencia que tenemos. No fue una vez. Somos una familia. Los que trabajan conmigo son todos iguales. Lo quiero felicitar por estar metido. Este partido se gana entre todos. Ese sentido de pertenencia es lo que inculcamos».