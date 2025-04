La inesperada confesión de Luis Suárez sobre Lionel Messi de cara al Mundial 2026: «Tiene ganas»

Luis Suárez es una de las personas más cercanas a Lionel Messi en su día a día en el Inter Miami. En las últimas horas, el goleador uruguayo y amigo del astro argentino reveló una charla que tuvieron acerca del retiro y sorprendió al confesar lo que planea el rosarino de cara al Mundial 2026.

«En tono de broma muchas veces hablamos del retiro, pero él (Messi) tiene esas ganas de jugar el Mundial del año que viene también”, explicó el exdelantero del Barcelona durante una entrevista con Ovación, un medio de su país.

Al ser consultado si Leo le confirmó que estará presente en el torneo que se disputará el próximo año, el uruguayo no dio más detalles, pero generó ilusión: “No, ni yo le pregunto a él tampoco. Hay gente que no entiende, ya sé cómo es y no le pregunto nada de eso. El tiempo dirá”.

Aunque sí confirmó que él no estará presente en la Copa del Mundo dentro de la cancha. Cabe recordar que el Pistolero se retiró de la Selección de Uruguay en la doble fecha de Eliminatorias posterior a la Copa América 2024.

En ese sentido, Suárez aseguró que «a este Mundial prefiero disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como padre, e ir a hacer todas esas cosas que viví mucho estrés, nervio y adrenalina cuando las hacía como jugador«.

Cuándo juega el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez

Los dos jugadores sudamericanos se metieron en las semifinales de la Concacaf Champions luego de eliminar a Los Ángeles FC y enfrentarán a Vancouver Whitecaps en busca de un lugar en la final.

Mientras que en la MLS vienen de empatar sin goles ante Chicago Fire. El próximo fin de semana se enfrentarán a Columbus Crew, el líder de la conferencia.