La inesperada confesión de una figura del Real Madrid sobre el racismo: «Le tiraban bananas y nos reíamos»

El racismo en los estadios del fútbol europeo sigue siendo uno de los focos que la FIFA trata de erradicar. Sin embargo, en el pasado este tipo de hechos tenían otro tipo de tolerancia por los jugadores y uno de los jugadores que lo padeció fue Roberto Carlos, ícono del Real Madrid.

Fernando Morientes, exdelantero español y compañero del lateral brasileño en el Merengue, opinó sobre el racismo y reveló: «Uno a veces tiene la necesidad de pedir perdón; a Roberto Carlos le tiraban bananas y nos reíamos».

En ese sentido, el exjugador planteó que “siento la necesidad de pedir perdón porque, aunque en el vestuario no habían episodios de racismo, nosotros normalizábamos las cosas que pasaban en la grada».

«He jugado con Roberto Carlos, Makelele, Seedorf que eran insultados y nosotros nos reíamos y no hacíamos nada. A mí me insultaban por ser hijo de un guardia civil, a Roberto Carlos le tiraban una banana y nos reíamos”, describió.

El exdelantero de la Selección de España participó de un acto para combatir los discursos de odio en el fútbol junto al presidente de la Liga española, Javier Tebas, y opinó que “yo veo mucha evolución porque veo lo que era antes y lo que es ahora«

«Cuando había un impertinente era jaleado por las personas que estaban su alrededor. Ahora la gente lo mira mal y hace diez años no pasaba porque eso estaba normalizado y nosotros lo veíamos como algo normal», señaló.

Y remarcó que «se ha producido una evolución tremenda, aunque ocurran cosas residuales. Tenemos que seguir avanzando para ojalá erradicarlo al 100%”.

Las estrellas de España que participaron en un acto contra el racismo

Morientes formó parte del acto que tuvo forma de mesa redonda junto con otros protagonistas españoles. Estuvieron Marcos Senna, primer jugador nacionalizado español, campeón de la Eurocopa con España en 2008; Cindy Lima, ex jugadora de básquet y campeona de Europa en 2013; Carmen Menayo, jugadora de Atlético de Madrid; y la ex atleta Auri Bokesa.

Senna alzó la voz sobre esta situación y opinó que «para todos nosotros que somos negros y de otros países hemos tenido ese plus de alegría porque tenemos ese plus de dificultad y cuando los superas es una sensación de alegría. Es increíble y viendo a Lamine y a Nico y jugando bien y siendo de los mejores de la Euro junto con Rodri, fue una alegría enorme”.