La inesperada faceta del Dibu Martínez: grabó un spot para la serie Envidiosa con un guiño a la Argentina

Luego de convertirse en un referente de la Selección Argentina, Emiliano Martínez se posicionó como uno de los mejores arqueros del mundo y un ídolo del país. Aunque para el arquero no todo es fútbol. En las últimas horas, el Dibu mostró su otra faceta como «actor».

Este miércoles se estrenó la segunda temporada de Envidiosa, la serie argentina de Netflix que es furor. Para promocionar su lanzamiento, la plataforma audiovisual lanzó un spot que tiene al guardameta campeón del mundo como protagonista.

En el video, el Dibu dialoga con Fernanda, la psicóloga interpretada por Lorena Vega y tiene algunos guiños para la Selección Argentina y el Mundial: «Lo único que me tiene mal, Fer, es la cuarta. La cuarta copa. Yo quiero escuchar a todos cantando ‘quiero ganar la cuarta, quiero ser campeón mundial’, es lo único que pienso».

A algunos les pasa que quieren menos terapia como Vicky y otros, como @emimartinezz1, quieren más sesiones. Yo, si hiciera con Fernanda, sería igual que el Dibu. Envidiosa temporada 2, ya disponible. pic.twitter.com/QLvKtuVmsI — CheNetflix (@CheNetflix) February 5, 2025

En la trama, la psicóloga se refiere a la cantidad de sesiones del arquero aunque él plantea que «yo soy fan de la terapia, vivo por la terapia».

Cuando están por finalizar, el Dibu le pide cinco minutos más, a lo que Fernanda le responde «mirá que te cobro, hermano», un claro guiño a su histórica frase en la definición por penales de las semifinales de la Copa América 2021 ante Colombia

Dibu Martínez y la psicología: la clave del spot de Envidiosa

La participación de Emiliano Martínez en el spot de la serie no fue una casualidad. El guardameta marplatense siempre destaca la importancia de la psicología.

«Yo trabajo mucho con un psicólogo para estar siempre con la cabeza correcta durante los partidos. Tengo reuniones de dos o tres horas el día anterior a cada partido», planteó durante una entrevista en Clarín.

«Eso me ayuda a estar concentrado y que la cabeza no se me despeje. Me ayuda a hacer lo que tengo que hacer por más de que haya cien mil personas gritando tu nombre o que haya cien mil personas puteándote. Mi foco es el mismo, es el partido», concluyó el Dibu.