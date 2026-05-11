Calendario ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y PNC entre el 11 y el 15 de mayo 2026

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y PNC entre el 11 y el 15 de mayo 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este lunes 11 de mayo 2026 la etapa más voluminosa de su esquema mensual de acreditaciones. Según lo establecido por la Resolución 110/2026, las prestaciones sociales perciben este mes un incremento del 3,38%, cifra que surge de procesar la inflación de marzo con dos decimales exactos.

Este ajuste impacta de forma directa en el bolsillo de millones de argentinos, quienes verán reflejada la actualización junto al bono extraordinario ratificado por el Gobierno. El calendario de pagos de ANSES se organiza estrictamente por terminación de DNI, permitiendo un flujo ordenado en las sucursales bancarias y garantizando que los sectores más vulnerables accedan a sus haberes de manera previsible y segura.

Jubilaciones y AUH: fechas confirmadas mayo 2026 en el calendario de pagos de ANSES

Para los beneficiarios que perciben haberes mínimos y asignaciones familiares, la Administración Nacional de la Seguridad Social definió un cronograma diario. El calendario de pagos de ANSES para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones mínimas es el siguiente:

Lunes 11 de mayo 2026 : DNI terminados en 0.

: DNI terminados en 0. Martes 12 de mayo 2026 : DNI terminados en 1.

: DNI terminados en 1. Miércoles 13 de mayo 2026 : DNI terminados en 2.

: DNI terminados en 2. Jueves 14 de mayo 2026 : DNI terminados en 3.

: DNI terminados en 3. Viernes 15 de mayo 2026: DNI terminados en 4.

Cabe recordar que, según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social, los jubilados de la mínima percibirán un total de $463.174,10 (sumando el haber de $393.174,10 y el bono de $70.000). En tanto, la AUH neta tras la retención del 20% queda en $113.028,80 por cada menor a cargo.

Pensiones No Contributivas mayo 2026: el esquema de cobro en el calendario de pagos de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también ocupan un lugar central en la agenda de esta semana. La Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso que el pago de estas prestaciones se realice de forma agrupada por terminación de documento:

Lunes 11 de mayo 2026 : DNI terminados en 0 y 1.

: DNI terminados en 0 y 1. Martes 12 de mayo 2026 : DNI terminados en 2 y 3.

: DNI terminados en 2 y 3. Miércoles 13 de mayo 2026 : DNI terminados en 4 y 5.

: DNI terminados en 4 y 5. Jueves 14 de mayo 2026 : DNI terminados en 6 y 7.

: DNI terminados en 6 y 7. Viernes 15 de mayo 2026: DNI terminados en 8 y 9.

Asimismo, ANSES recuerda que las asignaciones familiares asociadas a las PNC se liquidarán íntegramente este lunes 11 de mayo 2026, sin importar la finalización del documento, simplificando el acceso al beneficio para las familias con hijos con discapacidad o prenatales.

Cómo consultar Mi ANSES para verificar el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

Para evitar confusiones o traslados innecesarios a los bancos, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda utilizar sus canales digitales. A través de la plataforma Mi ANSES, los titulares pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para constatar el lugar exacto y la fecha de cobro asignada.

Este procedimiento es fundamental dentro del calendario de pagos de ANSES para verificar que el aumento del 3,38% y el refuerzo previsional hayan sido liquidados correctamente.

Además, el organismo previsional mantiene habilitada su línea telefónica 130 para resolver dudas sobre las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), las cuales comienzan a pagarse a partir del martes 12 de mayo 2026 para todas las terminaciones de DNI.