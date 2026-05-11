Golpe al narcomenudeo en Roca: secuestraron cocaína, marihuana y tres personas quedaron investigadas

Dos allanamientos y tres vinculados a una causa federal en Roca: desbarataron kioscos narco tras una denuncia anónima

Una denuncia anónima realizada al 0800-Drogas permitió desarticular dos kioscos de venta de estupefacientes en el barrio Chacramonte de Roca. El operativo fue llevado adelante por personal de Toxicomanía de la Policía de Río Negro, tras una investigación que se extendió durante más de dos meses.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en viviendas ubicadas sobre calle Humberto Canale y calle Pública, en el sector oeste rural al sur de la Ruta 22. Como resultado, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de droga.

Tres personas quedaron a disposición de la Fiscalía Federal de Casos Sencillos, mientras otras fueron identificadas durante los allanamientos.

La investigación comenzó por un llamado anónimo

Según informaron fuentes oficiales, la pesquisa se inició luego de una denuncia realizada por vecinos preocupados por movimientos sospechosos en la zona. A partir de ese aporte, efectivos policiales comenzaron tareas de vigilancia, seguimientos y recolección de pruebas.

Con el avance de la investigación, los uniformados lograron confirmar maniobras compatibles con el narcomenudeo en dos domicilios cercanos entre sí. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Casos Sencillos, encabezada por el fiscal federal Sebastián Gallardo.

Para evitar posibles filtraciones o el descarte de pruebas, la Justicia autorizó que ambos procedimientos se realizaran en simultáneo.

Cocaína, marihuana y balanzas de precisión

Durante uno de los allanamientos, el personal policial identificó a varias personas dentro de la vivienda y dejó a disposición de la Justicia Federal a un hombre de 29 años.

En el segundo domicilio, los efectivos encontraron pequeñas dosis de marihuana y cocaína listas para la venta, recortes de nylon y una balanza de precisión utilizada habitualmente para el pesaje y armado de envoltorios.

En ese lugar quedaron vinculados a la causa un hombre de 39 años y una mujer de 38 años. Otras personas presentes fueron notificadas e identificadas por los investigadores.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de la participación ciudadana en este tipo de investigaciones. “La denuncia anónima permitió activar una pesquisa que terminó con resultados concretos tras semanas de trabajo”, indicaron fuentes vinculadas al operativo.

El procedimiento se enmarca en los controles e investigaciones que la Policía de Río Negro desarrolla en distintos barrios de la provincia para combatir el narcomenudeo y las redes de comercialización minorista de drogas.