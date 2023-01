La lesión de Figal complica a la defensa de Boca

Nicolás Figal sufrió una lesión en el último entrenamiento que realizó el plantel de Boca y el entrenador Hugo Ibarra perdió a otro defensor para afrontar sus próximos partidos. Gentileza.

Boca sufrió ayer tra baja en su defensa con miras a los amistosos de verano y en la cuenta regresiva para el clásico con Racing del 20 de enero en Abu Dhabi, con la Supercopa Argentina en juego, porque Nicolás Figal padeció un desgarro en el entrenamiento de la tarde y complicó su presencia para los próximos partidos.

La polémica salida de Carlos Zambrano, sumada a la lesión de Marcos Rojo, la zaga central quedó comprometida y el Consejo de Fútbol está obligada a meterse en el mercado de pases para reforzar la zona. Pero, lo que parecía razonable se convertirá una necesidad.

Al entrenador Hugo Ibarra, quien fue el que tomó la decisión de no contar más con Zambrano, sólo le quedan disponibles en el plantel Facundo Roncaglia y tres juveniles, como son Gabriel Aranda, Nicolás Valentini y Renzo Giampaoli, recién llegado de su préstamo en el Rosenborg de Noruega. Otra opción es recurrir a Agustín Sandez, lateral izquierdo que puede adaptarse como segundo central.

Por lo pronto, se sabe que Figal se perderá al menos los amistosos que Boca jugará el sábado frente a Independiente y el viernes 13 de enero ante Everton de Viña del Mar el viernes 13, ambos en el estadio Bicentenario de San Juan. Se aguarda un parte médico que eche luz sobre los alcances de la afección fibrilar del defensor y los tiempos estimados de recuperación.

El Negro Ibarra tiene que afrontar los primeros dos amistosos que jugará Boca y, tal vez, la final con Racing, con dos zagueros centrales que no tiene experiencia, dealgunas bajas. Gentileza.

Aunque por el momento no hay negociaciones avanzadas por ningún jugador en particular, en el radar aparecen dos nombres que desde hace tiempo suenan como posibilidad. El principal apuntado es Lucas Merolla, de Huracán, pero las negociaciones parecen complejas en términos económicos por las pretensiones del Globo. El otro zaguero que interesa es Nazareno Colombo, de Defensa y Justicia, aunque todavía no se iniciaron gestiones.