La lista de la selección femenina tiene a la barilochense Mayorga y el regreso de Banini

Estefanía Banini, la mejor jugadora argentina en la actualidad, y Miriam Mayorga, nacida en Bariloche, son parte de la convocatoria del seleccionado nacional para los dos amistosos ante Chile durante la fecha FIFA de abril próximo, con sedes en Córdoba y San Luis.

Banini regresa a la albiceleste tras varios años de ausencia. Fue legida en el 11 ideal en la última edición de los premios The Best de la FIFA, no juega para Argentina desde el Mundial de Francia 2019.

«No sé por qué no me llaman de la selección, yo solo reclamé para mejorar. Las únicas personas que saben por qué no estoy son las que toman la decisión», dijo la habilidosa volante de Atlético Madrid a ESPN días atrás sobre su llamativa ausencia.

¡JUEGUE, CRACK! El espectacular video viral de Estefanía Banini haciendo de las suyas en Atlético de Madrid. La mendocina marcó un gol en el 3-2 vs. Alavés en la #PrimeraIberdrola. ¿Los otros dos? De la venezolana Deyna Castellanos.



📹 @Lora099

Por su parte, Mayorga dice presente nuevamente como lo ha hecho desde su llegada al combinado nacional. La rionegrina juega en Boca y sigue en alto nivel, por lo que es una fija en la nómina. Viene de ser expulsada en el 1-1 ante River jugado en el Monumental. Ambos equipos comparten el segundo puesto de la tabla con 13 puntos detrás del líder UAI Urquiza (15).

El primer partido de la selección correspondiente al 7 de abril, será en tierra cordobesa y el segundo se llevará a cabo tres días después en suelo puntano, informó la AFA, sin especificar los estadios, como preparación para la Copa América de Colombia a jugarse del 8 al 30 de julio de 2022.

Argentina, que ocupa el puesto 34 del ranking de la FIFA, se reencontrará con los hinchas. La última que jugó con público fue en la previa de los Juegos Panamericanos 2019, antes de la pandemia de coronavirus que obligó a una cuarentena estricta a partir del 19 de marzo de 2020.

La lista completa de futbolistas convocadas por el seleccionador Germán Portanova es la siguiente:

Arqueras: Vanina Correa (Rosario Central) y Laurina Oliveros (Boca).

Defensoras: Adriana Sachs (Boca), Agustina Barroso (Palmeiras de Brasil), Aldana Cometti (Levante de España), Eliana Stábile (Santos de Brasil), Julieta Cruz (Boca), Marina Delgado (UAI Urquiza).

Mediocampistas: Daiana Falfán (UAI Urquiza), Estefanía Banini (Atlético de Madrid de España), Florencia Bonsegundo (Madrid de España), Miriam Mayorga (Boca), Romina Núñez (UAI Urquiza), Ruth Bravo (Pachuca de México), Sophia Braun (Gonzaga University de Estados Unidos).

Delanteras: Soledad Jaimes (Napoli de Italia), Marianela Szymanowski (Espanyol de España), Mariana Larroquette (Sporting de Lisboa de Portugal), Érica Lonigro (River), Catalina Primo (UAI Urquiza), Yamila Rodríguez (Boca), Amancay Urbani (Boca) y Vanina Preininger (Boca)

La fecha FIFA coincide con el Sudamericano Sub-20, por lo tanto no habrá juveniles en la convocatoria.