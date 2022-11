La opinión de Lalo Porra: «Argentina entró confiada y relajada»

Orlando «Lalo» Porra fue uno de los jugadores más talentosos que vio el fútbol regional en los últimos 20 años. Dejó su huella en Independiente de Neuquén y también en Cipolletti.

Esta tarde, habló en el programa mundialista de RN Radio «Sobre la Hora» y analizó la derrota de Argentina con Arabia Saudita en su debut en Qatar.

La opinión de Lalo Porra

La derrota de Argentina con Arabia Saudita me dejó un nudo en el estómago y masticando bronca, esperaba ver un fútbol distinto, con otra personalidad, con más voluntad y sacrificio.

El hincha se veía muy confiado por lo que venía generando la Selección, eran 36 partidos sin perder. Creo que ellos se llevaron mucho premio pero pudieron imponer su juego, nos presionaron y ahogaron, nadie te regala nada.

Me sorprendí para mal, estaba acostumbrado a ver a una Argentina que imponía su juego, corría y metía. Hoy no salió eso y dejó una fea sensación. Podés quedar 2 o 3 veces en offside pero no tantas veces con estos jugadores, es algo que no supo manejar.

Hubo muy pocas triangulaciones y juego. Los cambios con Julián Álvarez,Enzo Fernández y Lisandro Martínez le dieron otro aire, más presión y velocidad, pero en general los vi algo cansados, ellos tuvieron un ritmo mayor.

A Messi no lo vi bien, no se pudo sacar hombres de encima como sí pudo hacer en algunas Di María, en dos pasos lo alcanzaban, especialmente en el segundo tiempo. De todas formas, en la cancha son once y noté lo mismo en el resto.

Para mí el equipo entró confiado y relajado, pensando que era un partido como el de la semana pasada con Emiratos Árabes. Se encontró con un equipo que le perdió el respeto. Esto les va a servir para entrar distinto y no desconcentrados como al segundo tiempo.

Cuando empezó a los 2 minutos con la que le sacó el arquero a Messi y después con el gol de penal pensé que iba a ser distinto pero no.

Yo hubiera intentado jugar por abajo con Lautaro Martínez que rebote la pelota para los compañeros y no tantos pelotazos largos, de 30 o 40 metros. Papu Gómez fue el que más se asoció.

Uno conoce la calidad de jugadores que son. Cada partido es distinto, México tiene jugadores rápidos por afuera. Argentina tiene que volver a ponerse el overol como hizo en otros partidos y jugar como sabe cuando tenga la pelota. Le tengo fe a la Selección, uno sabe de lo que son capaces estos jugadores.