La revolución en Estados Unidos por el debut de Messi en la MLS

El crack argentino tendrá su debut oficial en la Major League Soccer (MLS) cuando Las Garzas visiten al New York Red Bulls. Lionel Messi jugará su noveno partido con la franquicia norteamericana pero la euforia por la presencia del 10 no cesa. Habrá miles de espectadores y el encuentro se transmitirá gratis en un lugar emblemático.

Las entradas para ver el debut de Lionel Messi en la liga MLS este sábado contra los New York Red Bulls tienen un precio promedio de 502 dólares, mientras que antes de la llegada del astro argentino al Inter Miami el valor medio de las entradas para los New York Red Bulls era de 46 dólares, según informó a EFE VividSeats.

Además indicaron que «el boleto de debut de Messi en la MLS tiene más demanda que el promedio de cualquier equipo de la NFL (de fútbol americano) de la temporada pasada, según el precio promedio».

Por su parte, el local y la propia MLS fueron quienes difundieron en las redes sociales que el encuentro se podrá ver en vivo en el Times Square, una de las zonas más famosas y animadas de Nueva York.

