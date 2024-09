La sanción que preparan en Boca para Sergio Romero tras la pelea con un hincha

La derrota de Boca ante River marcó un duro golpe en el presente del Xeneize. Tras el encuentro, se reflejó una situación que parece haber roto la relación entre la hinchada y uno de los referentes: Sergio «Chiquito» Romero. El cruce en la entrada del túnel sería motivo de sanción para el experimentado arquero.

Luego de la caída en la Bombonera, varios jugadores fueron reprobados con insultos por la hinchada xeneize. Sin embargo, la reacción de Romero contra un hincha mostró una de las imágenes más fuertes del superclásico.

Por este motivo, desde la dirigencia de Boca habrían tomado una medida contra el guardameta.

Gracias al gol de Manuel Lanzini a los 19 minutos de la primera parte, el Millonario se quedó con el Superclásico. Y la poca reacción de Boca generó repercusión puertas adentro del elenco de la Ribera.

En el momento que los jugadores se dirigían al vestuario tras el pitazo final, Romero intentó increpar a uno de los fanáticos, lo que generó un tumulto y golpes en el sector de la platea.

«Decímelo a la cara«, le dijo Romero al hincha totalmente fuera de sí. Por esto, la dirigencia de Boca tomará cartas en el asunto.

Según trascendió, los directivos de Boca van a sancionar al exarquero de la Selección Argentina y en los próximos días se realizará el comunicado sobre la decisión. De esta manera, se sentaría un precedente llamativo en el fútbol argentino, y las repercusiones siguen en Boca tras una dura derrota.

Qué dijo Romero tras increpar a un hincha en la derrota de Boca ante River

En zona mixta, el exarquero de la Selección Argentina se refirió directamente a lo sucedido: “Antes que nada voy a arrancar por lo importante, no es que el partido no lo sea, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final, cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue a la cabeza. Obviamente que ni yo ni nadie sale a jugar un partido para perderlo”.

Al ser consultado puntualmente sobre qué le dijo el socio del Xeneize para hacerlo enojar tanto, explicó: “El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”.