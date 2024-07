La Selección Argentina Sub 23 se prepara para el duelo ante Irak: los cambios que piensa Mascherano

Luego del escándalo en el debut de la Selección Argentina por los Juegos Olímpicos de París 2024, el elenco dirigido por Javier Mascherano ya pasó la página y piensa en el duelo de este sábado ante Irak en Lyon. Este jueves, ya se empezaron a entrever las posibles variantes.

Más allá de que en la práctica se realizaron ejercicios regenerativos luego del desgaste que significó el duelo ante Marruecos que finalizó en derrota por 2-1, Javier Mascherano ya empezó a pensar algunas variantes luego del debut.

En primer lugar, el ingreso de Bruno Amione en el lateral izquierdo convenció al Jefecito y tiene grandes chances de ganarle el puesto a Julio Soler. Mientras que Equi Fernández también mostró un buen nivel luego de superar su lesión y es probable que ingrese desde el arranque ante el elenco iraquí.

Por otra parte, Kevin Zenón no destacó en el debut olímpico y podría salir en el once inicial. Aunque el cuerpo técnico no tiene un reemplazo natural para el volante de Boca.

El posible equipo de Argentina ante Irak por los Juegos Olímpicos

Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler o Bruno Amione; Thiago Almada, Santiago Hezze o Equi Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón o Giuliano Simeone o Claudio Echeverri; Lucas Beltrán y Julián Álvarez. DT: Javier Mascherano.

Este viernes, la Selección Argentina Sub 23 realizará un entrenamiento a puertas abiertas y probará el once que jugará el sábado desde las 10 ante Irak en Lyon.