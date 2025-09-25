La selección de Neuquén empató 1 a 1 en Tandil por la Copa País y definirá de local

La selección de Neuquén empató 1 a 1 contra su par de Tandil. (Foto: Prensa Lifune)

La selección de Neuquén se llevó un buen empate de su visita a Tandil en la ida de cuartos de final de la Copa País que se jugó en el Estadio General San Martín de la ciudad bonaerense.

El equipo de Lifune igualó 1 a 1 con el combinado de la Liga Tandilense y definirá la serie como local miércoles que viene en busca de las semifinales.

Braian González, delantero de Alianza de Cutral Co, abrió el marcador para Neuquén a los 14 minutos. El delantero, que venía de marcar en la fase anterior, aprovechó un pase corto del último defensor al arquero y definió de zurda.

Tandil lo empató a los 28′ mediante Matías Gogna que aprovechó un rebote en el palo luego de un cabezazo a la salida de un córner.

Los dos equipos tuvieron chances para ganar. El local pegó otros dos tiros en los palos y el visitante levantó en el complemento e hizo figura al arquero Cristian Bucci.

Formaciones

Tandil: Cristian Bucci; Lautaro Waldbillig, Facundo Di Cataldo, Matías Gogna y Enzo Guillenea; Faustino Bertolotti, Julián Palmieri, Genaro Rodríguez y Bautista San Martín; Mauro Ruiz Sánchez y Braian Pérez. DT: Juan Luis Moreno.

Neuquén: Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Axel Paz, Maximiliano Azame y Alan Riquelme; Pablo Namuncurá, Lautaro Guevara, Maximiliano Morales y Matías González; Franco Reyes; y Braian González. DT: Rogger Morales.