La selección de Neuquén empató 1 a 1 en Tandil por la Copa País y definirá de local
El seleccionado de Lifune empató 1 a 1 con su par de la Liga de Tandil como visitante por la ida de cuartos de final de la Copa País. El miércoles que viene definirá la serie de local.
La selección de Neuquén se llevó un buen empate de su visita a Tandil en la ida de cuartos de final de la Copa País que se jugó en el Estadio General San Martín de la ciudad bonaerense.
El equipo de Lifune igualó 1 a 1 con el combinado de la Liga Tandilense y definirá la serie como local miércoles que viene en busca de las semifinales.
Braian González, delantero de Alianza de Cutral Co, abrió el marcador para Neuquén a los 14 minutos. El delantero, que venía de marcar en la fase anterior, aprovechó un pase corto del último defensor al arquero y definió de zurda.
Tandil lo empató a los 28′ mediante Matías Gogna que aprovechó un rebote en el palo luego de un cabezazo a la salida de un córner.
Los dos equipos tuvieron chances para ganar. El local pegó otros dos tiros en los palos y el visitante levantó en el complemento e hizo figura al arquero Cristian Bucci.
Formaciones
Tandil: Cristian Bucci; Lautaro Waldbillig, Facundo Di Cataldo, Matías Gogna y Enzo Guillenea; Faustino Bertolotti, Julián Palmieri, Genaro Rodríguez y Bautista San Martín; Mauro Ruiz Sánchez y Braian Pérez. DT: Juan Luis Moreno.
Neuquén: Alan Aldalla; Maximiliano Carrasco, Axel Paz, Maximiliano Azame y Alan Riquelme; Pablo Namuncurá, Lautaro Guevara, Maximiliano Morales y Matías González; Franco Reyes; y Braian González. DT: Rogger Morales.
