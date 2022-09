La selección entrena en Miami con novedades en el plantel

El sol y el calor van bajando de a poco en Fort Lauderdale, Florida, cerca de Miami. La selección se trasladó desde el lugar donde concentra al predio lindante a la cancha del Inter de esa ciudad, donde juega actualmente Gonzalo Higuaín. Los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan con vistas a los últimos dos amistosos antes del Mundial de Qatar.

La elección del horario de entrenamiento vespertino del martes se eligió para evitar las altas temperaturas, que en esa parte de Estados Unidos todavía se hacen sentir con fuerza. El viernes, a las 20:30 de Argentina, honduras será el rival en el primer cotejo de los dos pautados en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todavía restan llegar algunos futbolistas como Cristian «Cuti» Romero y Lisandro Martínez, pero los de Scaloni ya empezaron a moverse. Serán cuatro prácticas antes del viernes, hoy se desarrolla la segunda y la primera tuvo apenas 12 jugadores.

De un tiempo a esta parte, el clima grupal de la selección nacional es superador respecto de cualquiera de los clubes que los integrantes del plantel tienen. Entre cuerpo técnico y plantel hay una sinergia que hace mucho tiempo no se veía y que tuvo a la Copa América 2021 como envión fundamental.

En ese contexto, nadie quiere faltar. Tal es así que la lista para los amistosos contra Honduras y Jamaica tenía 28 jugadores pero se sumó Nicolás González y serán 29. El volante de la Fiorentina había sido descartado por una lesión en un talón pero pudo volver a jugar en su equipo y se sumará al grupo el jueves.

Lo mismo para Marcos Acuña y Giovani Lo Celso, quienes se sumaron al equipo albiceleste para esta última fecha FIFA, pese a que salieron con molestias en el Villarreal-Sevilla del último domingo.

Pese a la sobrecarga muscular, Paulo Dybala también viajó y hasta se lo vio sonriente en una de las fotos junto a Messi y Nicolás Tagliafico.

Para la mayoría de los jugadores convocados, esta ventana de amistosos no es más que la ratificación de que jugarán el Mundial, de no mediar inconvenientes físicos. Sin embargo, hay otros que se juegan un lugar como Enzo Fernández, quien tiene muchas chances de ser titular en, al menos, uno de los dos partidos. El de Benfica pelea con Exequiel Palacios, que no fue citado, un lugar entre los volantes.

Otros como Facundo Medina, Nehuén Pérez y Thiago Almada, fueron convocados más pensando a futuro que en Qatar. Al mismo tiempo, los dos defensores y el delantero exVélez podrían meterse si alguno tiene la mala fortuna de lesionarse.

En esta lista no están Juan Foyth, del Villarreal, y Juan Musso, del Atalanta. El defensor tiene muchas chances de ira a Qatar porque puede ser central o lateral, mientras que el arquero ya había quedado relegado antes de la durísima lesión del último partido que lo dejará dos meses sin poder jugar.

Para Scaloni, estas convocatorias son fundamentales más allá de lo futbolístico. El entrenador y su cuerpo técnico trabajan sobre su sistema de juego y también están muy interesados en fortalecer lo más posible a este grupo de seres humanos que estarán casi dos meses compartiendo su vida en un país lejano.