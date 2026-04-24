«La gente se sorprende cuando la prueba»: la carne de guanaco emerge en la Patagonia y se proyecta al resto del país

La carne de guanaco sorprende por su sabor y genera interés fuera de la Patagonia. Foto: gobierno de Santa Cruz.

La carne de guanaco empieza a construir su lugar en la mesa patagónica con argumentos que van mucho más allá de la curiosidad. En la Primera Jornada “Carne de Guanaco: Nueva Identidad Gastronómica de la Patagonia”, realizada en Santa Cruz, dos ejes quedaron claramente marcados: el impacto que genera en quienes la prueban por primera vez y el creciente interés por replicar la experiencia en otros puntos del país.

Un sabor que rompe prejuicios en la Patagonia

Uno de los grandes desafíos de la carne de guanaco es, todavía, cultural. Sin embargo, ese obstáculo se diluye rápidamente cuando entra en juego la degustación. Chefs y productores coinciden en que el primer contacto cambia la percepción.

“La gente se sorprende cuando la prueba: por su sabor, por lo magra que es y por su color rojo característico”, sintetizó la chef Paula Comparatore durante la jornada. Esa combinación (intensidad de sabor, bajo contenido graso y una estética distintiva en el plato) la posiciona como una carne llamativa dentro de la oferta patagónica.

La jornada contó con participación de chefs, que mostraron la versatilidad de la carne de guanaco en la cocina. Foto: Ivy Perrando Schaller.

En las demostraciones culinarias quedó en evidencia su versatilidad: desde preparaciones gourmet como el guanaco braseado con merkén y calafate hasta productos elaborados como chacinados. En todos los casos, el denominador común fue la buena recepción del público, incluso entre quienes la probaban por primera vez.

El factor sorpresa, en este sentido, juega a favor. Derriba prejuicios, abre el paladar y transforma a la carne de guanaco en una experiencia gastronómica asociada a lo auténtico y a lo regional.

De experiencia local a modelo replicable en todo el país

El otro punto que emergió con fuerza es el interés que despierta esta iniciativa más allá de Santa Cruz. Instituciones, productores y emprendedores de distintas regiones ya comenzaron a consultar sobre las posibilidades de desarrollar esquemas similares.

“Estamos muy esperanzados en que esto se pueda replicar en otras localidades, porque hay mucho interés de otros lugares”, señalaron desde la organización, marcando una expectativa concreta de expansión.

El potencial no es menor. La carne de guanaco combina atributos productivos, ambientales y comerciales: es un recurso adaptado al ecosistema patagónico, permite diversificar la matriz productiva y suma valor a través de la gastronomía y el turismo.

«Estamos muy esperanzados en que esto se pueda replicar en otras localidades, porque hay mucho interés de otros lugares».

La jornada funcionó, en este contexto, como una vidriera. No solo mostró un producto, sino también un modelo de articulación entre ciencia, producción y cocina que podría escalar a otros territorios.

El desafío hacia adelante será sostener ese interés, generar volumen y garantizar canales de comercialización. Pero el punto de partida es claro: hay demanda, hay curiosidad y, sobre todo, hay una experiencia que convence cuando se la pone en el plato.

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