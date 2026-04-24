Irán no cobrará peajes en el estrecho de Ormuz a los «países amigos»

El fuego en Medio Oriente está en pausa, pero las tensiones se mantiene sobre todo después de la última medida que adoptó Irán sobre el estrecho de Ormuz. El jueves informó que cobrará peaje a los buques que quieren pasar por el sitio, sin embargo este viernes decidió conceder exenciones a aquellos países que considera sus aliados.

La medida fue confirmada por el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, cuando expresó: «Actualmente, hemos otorgado exenciones para algunos países, pero no sé qué ocurrirá en el futuro. En cualquiera de los casos, nuestra Cancillería está tratando aplicar las exenciones previstas para los países amigos, como Rusia».

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento iraní, Hamid Reza Haji Babaei, también declaró que Irán recibió por primera vez ingresos procedentes de tarifas por el tránsito a través del estrecho de Ormuz y que los fondos fueron transferidos al banco central del país.

Peaje en el estrecho de Ormuz

Irán informó que los planes de tarifas para pasar a través del estrecho de Ormuz se empezaron a aplicar bajo el argumento de los costos asociados a garantizar la seguridad de esta vía marítima clave.

La república islámica indicó que reabrirá dicho paso una vez que se levante completamente el bloqueo naval de Estados Unidos.

La importancia del estrecho de Ormuz reside en que es la única salida marítima a océano abierto de la zona y por allí transitaban diariamente unos 20 millones de barriles de petróleo antes de la guerra.

Con información de NA