La sorprendente reacción de Gabriel Arias: gestos a la tribuna y expulsión contra Platense

Con la victoria consumada, Gabriel Arias tuvo una inexplicable reacción ante la gente de Platense y se fue expulsado. El arquero realizó gestos obscenos a la tribuna popular local y vio la roja.

El neuquino, capitán de la Academia, se mostró enfurecido, en una faceta inusual en su carrera. Mientras los compañeros querían frenarlo, siguió con su actitud desafiante ante la hinchada del Calamar.

Arias tuvo que ser calmado entre varios e incluso fue increpado por jugadores locales. El árbitro, Facundo Tello, no dudó en expulsarlo, con el partido ya terminado y el resultado 1 a 0 en favor de Racing.

Los gestos de Arias tras la victoria de Racing vs. Platense. pic.twitter.com/CxM27ZiMC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2022

«Es muy difícil la sociedad en la que estamos y que se tomen el trabajo de buscar los nombres de los familiares para estar casi 100 minutos atacando. Fueron muy hirientes, se pasan los límites y no aguanté más. Fue contra esas 4 personas, no contra la gente de Platense, les pido disculpas, no fue la actitud correcta», expresó el capitán después de la expulsión.

"FUERON HIRIENTES Y NO AGUANTÉ MÁS", fueron las palabras con las que Gabriel Arias hizo referencia a lo sucedido en el final del partido entre Racing y Platense. #ESPNFútbol1 pic.twitter.com/DuxSmeMmQE — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 19, 2022

El arquero se recuperó hace un mes de una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en la rodilla izquierda en noviembre del año pasado. Sus grandes actuaciones en la Academia lo ponen como uno de los valores altos del plantel.

*Noticia en desarrollo