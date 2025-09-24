La sorpresiva decisión de un jugador de Boca tras no ser considerado por Miguel Russo

Un jugador de Boca tomó una decisión tras no ser tenido en cuenta por Miguel Russo.

Miguel Russo parece haber encontrado el once ideal de Boca. Con seis partidos sin derrotas, el Xeneize se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia, pero en las últimas horas un jugador sorprendió al tomar una decisión luego de que el DT no lo tenga en cuenta.

Se trata de Lucas Blondel, quien llegó al conjunto de la Ribera a mediados de 2023 y desde ese momento tuvo distintos altibajos, donde pasó de ser titular a suplente. Pero desde que Miguel Russo se hizo cargo del plantel, algo cambió para el ex Tigre.

Blondel dejó de ser tenido en cuenta por el experimentado entrenador y no sumó minutos en este ciclo. Por lo que tomó una decisión en las últimas horas.

Según se conoció desde las instalaciones del Xeneize, el lateral pidió jugar en Reserva para sumar ritmo futbolístico y hoy dirá presente contra Newell’s. Cabe remarcar que no suma minutos desde mayo, en la derrota ante Independiente.

Por el momento no se conoce cuál será el futuro de Blondel, quien hoy tiene contrato vigente en Boca hasta 2027. Lo que quedó claro es que con Russo corre muy de atrás tanto con Juan Barinaga, actual titular, y Luis Advíncula.

Edinson Cavani, otra vez con un pie afuera de Boca

El uruguayo todavía padece la distensión en el psoas derecho, la misma que le genera dolores lumbares y que lo llevó a ausentarse del duelo ante el Ferroviario. Si bien ha mostrado una mejora, todavía no trabajó a la par del grupo y difícilmente se sume a la práctica de fútbol.

En este contexto, el entrenador volvería a apostar por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Justamente la Bestia viene de anotar el segundo tanto en el empate ante los santiagueños, aunque no tuvo su mejor versión.