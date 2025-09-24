Insólito: un club le paga a hinchas falsos para que vayan a alentar en los partidos de local

El fútbol en todo el mundo no para de crecer, pero en algunos países todavía no se volvió una pasión tan fuerte para llenar estadios. Por lo que algunos clubes se las ingenian para que el público vaya a la tribuna y hasta llegan a pagarles.

Ese es el caso del Neom SC, club de Arabia Saudita que compite contra las distintas figuras de la liga como el Al Nassr que cuenta con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, su proyecto no puede competirle en las hinchadas a los demás equipos, por lo que, según el medio L’Equipe, contrata a hinchas falsos para los partidos de local.

Además, desde el periódico francés aseguran que el elenco árabe le da instrucciones a las personas mediante grupos de WhatsApp. Por asistir, revelaron que le pagan 11 dólares a cada uno de los «fanáticos» para que hagan ruido en las tribunas del estadio Ciudad Deportiva Rey Khalid.

El Neom SC fue fundado en 1965 bajo el nombre de Al-Suqoor Club y militó siempre entre la segunda y la tercera división. Aunque en 2011 ascendió por primera vez a la máxima categoría, pero volvió a caer a la tercera. A partir de ese momento, la empresa NEOM que compró a la institución y en 2023, el Ministerio de Deportes árabe adquirió al equipo y cambió su nombre a Neom Sport Club.

A partir de estos cambios, los Halcones comenzaron a fichar distintos jugadores de renombre como Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Abdoulaye Doucouré o el uruguayo Luciano Rodríguez. Cabe remarcar que el entrenador es Christophe Galtier, ex DT de PSG, que supo dirigir a Lionel Messi en sus días en el conjunto parisino.

El megaproyecto del club árabe que le paga a hinchas falsos

La empresa NEOM, planea un megaproyecto en el que busca construir una ciudad de 170 kilómetros de longitud en mitad del desierto, además de un estadio que se podría utilizar para ser una de las sede del Mundial de 2034 que será en Arabia Saudita.

El NEOM Stadium será uno de los más exóticos del mundo. Se cree que tendrá capacidad para 45 mil personas, estará a 350 metros de altura y solo se podría acceder mediante transporte público o a través del mar.