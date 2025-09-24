Edinson Cavani, otra vez afuera: la alternativa que prepara Miguel Russo en Boca

A la espera de la práctica formal de fútbol de Boca en La Bombonera, todo indicaría que Miguel Russo podría repetir el equipo que empató ante Central Córdoba para enfrentar a Defensa y Justicia en Florencio Varela. La única variante que se podría meter en el equipo depende de la la recuperación de Edinson Cavani.

El uruguayo todavía padece la distensión en el psoas derecho, la misma que le genera dolores lumbares y que lo llevó a ausentarse del duelo ante el Ferroviario. Si bien ha mostrado una mejora, todavía no trabajó a la par del grupo y difícilmente se sume a la práctica de fútbol.

En este contexto, el entrenador volvería a apostar por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Justamente la Bestia viene de anotar el segundo tanto en el empate ante los santiagueños, aunque no tuvo su mejor versión.

Más allá de las dudas en la delantera por su nivel, el resto del equipo se mantendría igual. Russo apelaría a la misma alineación cuya base trae un invicto de seis partidos, con tres victorias y tres empates.

Miguel Russo fue internado nuevamente y no dirigió en Boca

Este miércoles, el entrenador volvió a ser hospitalizado. Aunque en este caso, su internación fue pactada. Miguel Russo pasará la noche en la clínica por un control programado. Y hoy no estuvo a cargo de la práctica de Boca.

Se especula que mañana pueda recibir el alta y volver a estar con el plantel de cara al duelo ante el Halcón.