La sutil respuesta de River ante la supuesta pelea entre Gallardo, Armani y Enzo Pérez

Los rumores sobre una fuerte discusión y pelea entre Marcelo Gallardo, Enzo Pérez y Franco Armani en el vestuario de Arsenal tras el empate sin goles en el Viaducto, inundaron las redes sociales y fue tema central de los medios deportivos en las últimas horas.

Según versiones periodísticas, el hecho se produjo el pasado miércoles en el entretiempo del duelo ante Arsenal y el arquero hasta habría amenazado con irse. Hace algunas semanas, Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente de River, pero también se encargó de ahuyentar a algunos fantasmas sobre los posibles conflictos puertas adentro del Monumental.

Con el correr de los días, los rumores desaparecieron pero no del todo. Tras la contundente victoria sobre Newell’s, por la fecha 13 de la Liga Profesional, los problemas pasaron pero luego River viajó a Arsenal donde jugó un flojo partido y apenas logró un empate como visitante. La presentación no fue buena para los conducidos por el Muñeco, quien habría tenido palabras muy duras contra uno de los jóvenes del plantel.

Según el periodista Pablo Ladaga, en el vestuario de los del Viaducto el técnico de River se dirigió hacia Lucas Beltrán y le recriminó ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. «Aparentemente el tono y la forma no fue la mejor», agregó el periodista.

Quien intervino en el conflicto habría sido Enzo Pérez, que se levantó de su asiento y le habría contestado a Gallardo: ‘Perdón, esto no. La falta de respeto, no. Cuidado’. Tras ese comentario se le habría acercado Franco Armani y le dijo: ‘Yo tampoco lo aguanto más. Después del Mundial me voy. Para mí es ciclo terminado'», siguió Ladaga.

A raíz de la viralización del video en el que se ve a Ladaga contando con lujo de detalles lo ocurrido en Sarandí, desde River le enviaron una respuesta en sus redes sociales, prefirieron tomarse con humor la noticia y cambiaron su foto de portada en Twitter.

Con una imagen de Enzo Pérez, Gallardo y Armani, desde el Millonario intentan poner paños fríos a la información que dio vueltas durante el martes.

🤣 Día de trabajo en River Camp. ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/QsgiRtjusO — River Plate (@RiverPlate) August 24, 2022