El eufórico festejo de Milei por la inflación de abril: incluyó abrazo con Caputo

Javier Milei se mostró eufórico tras la noticia de la inflación de abril, que se ubicó en el 8,8%. Además, decidió representar el resultado económico obtenido con una imagen abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo.

“GOOOOOOOOOOOOOL…!!!”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales, acompañado de una foto con el titular del Palacio de Hacienda tomada durante la Asamblea Legislativa.

La noticia no es para menos, se trata de una enorme victoria para oficialismo, que lo oxigena políticamente y confirma el rumbo.

Según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), en el cuarto mes del año la inflación se ubicó en el 8,8%. El acumulado del primer cuatrimestre de 2024 es del 65% y el de los últimos doce meses llega al 289,4%.

Milei lo logró hacerse de una tendencia a la baja en tan solo cinco meses de gobierno. La pelea contra la inflación fue el motor principal que traccionó la llegada del libertario al poder.

El oficialismo celebró la inflación de abril: «Seremos potencia»

Tras la publicación del índice de inflación de abril, algunos referentes de La Libertad Avanza (LLA) destacaron en las redes sociales la gestión de la administración económica libertaria.

“Nos dejaron a las puertas de una hiperinflación, con una infla mayorista del 54% y una minorista diaria del 1% que anualizada daba 17.000%. A pesar de todo eso, en 5 meses logramos bajar la inflación a un digito. Aún queda mucho por mejorar, pero estamos en el camino correcto”, destacó el legislador porteño libertario Ramiro Marra.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó que bajó la inflación por el sinceramiento de precios, que provocó una fuerte suba en diciembre y enero. “La inflación de abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado”, escribió el portavoz de Milei en su cuenta de X.

Más tarde, el vocero dijo que ya no hay más “precios pisados” y que aunque el número “es malo”, “el camino es claro”. “Es la más baja de la era Milei y de los últimos seis meses. A parte es una inflación más pura que otros números del pasado porque no tenés precios pisados. Había un gran desorden en la economía. Por supuesto el número es malo, pero me parece que el camino es claro y que ha dado sus frutos la limpieza del Banco Central y haber cerrado la máquina de hacer billetes”, explicó.

Luego, agregó: “Cuando analizás la inflación núcleo, que es la más pura de todas, dio 6,3%. La inflación del que menos tiene es mucho más baja que el índice general. Ojalá que los salarios comiencen a ganarle a la inflación”.

“La inflación tiene el certificado de defunción firmado, porque tiraste la máquina de hacer billetes, cuando lograste el equilibrio fiscal, y cuando saneás el Banco Central, la inflación desaparece. El camino para terminar con la inflación es este”, cerró.

Por su parte, el diputado de LLA José Luis Espert, un importante ladero de Milei incorporado hace un par de meses al bloque libertario de la Cámara baja, dijo que se “evitó una hiperinflación” por no tener déficit ni generar emisión monetaria.

“8,8 % inflación de abril. El gobierno de Milei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”, publicó el legislador en redes sociales.

Asimismo, el senador del oficialismo Francisco Paoltroni sostuvo: “La inflación continúa bajando. Todavía falta, pero estamos en el camino correcto. El esfuerzo de los argentinos y el gran trabajo del equipo económico de Milei sigue dando resultados”.

“Seremos potencia”, aseguró luego.

Además, el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo. “El equipo económico del Presidente demostró que con capacidad y decisión se puede: inflación de un dígito. Excelente trabajo de Caputo”, escribió en redes sociales.