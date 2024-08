La tajante respuesta de Jorge Brito cuando le preguntaron por James Rodríguez

Después de que se cerrará la llegada de Marcos Acuña, se acrecentaron los rumores sobre otro refuerzo top en River y se mencionaron decenas de nombres, entre ellos, el de James Rodríguez.

El colombiano, una de las figuras de la última Copa América, se fue de San Pablo y tiene como primera opción volver al fútbol europeo.

Esta mañana, le consultaron por el posible pase al presidente de River, Jorge Brito, y lo descartó de manera tajante. «No, para nada» fueron las tres palabras del dirigente.

Las versiones que afirman la llegada de James Rodríguez a River

Hay quienes creen que lo del Millonario es una maniobra de distracción y que no quieren «quemar» el pase ante la posibilidad de que se caiga a último momento.

Algunos periodistas, como Gabriel Anello, dijeron que el colombiano llegará a River. «Me acaban de confirmar que faltan mínimos detalles pero que está. No quieren confirmarlo y quemarlo hasta que River no pase a Talleres de Cba, no quieren que pase lo de Luis Suárez. A James le tienta la Libertadores», aseguró.

Si el Millonario avanza a los cuartos de final de la Copa Libertadores, mañana sería un día clave. Este jueves cierra el mercado de pases pero como James Rodríguez está libre podría arreglar su llegada sin depender de ese plazo.