Miguel Ángel Russo confirmó la lista de Boca para enfrentar a Banfield: quién quedó afuera

Este domingo, el Boca Juniors de Miguel Ángel Russo intentará seguir por la senda del triunfo cuando reciba a Banfield, en la Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien, el DT podría repetir el once inicial que ganó ante Independiente Rivadavia, lo llamativo se trasladó a las ausencias en la lista de convocados.

A diferencia del duelo ante la Lepra mendocina, el cuerpo técnico de Boca Juniors concentró a 24 futbolistas y dejó afuera a seis jugadores. Entre ellos, se encuentran Ander Herrera y Tomás Belmonte, que atraviesan la última etapa de recuperación de sus lesiones, además de Lucas Blondel, Agustín Martegani, Ignacio Miramón y Kevin Zenón.

El caso de Zenón generó repercusión porque hace pocos meses era titular y ahora quedó marginado. Boca rechazó una oferta de 7 millones de dólares del Olympiacos de Grecia por el exUnión, aunque no descarta que llegue otra propuesta antes del cierre del mercado.

Martegani y Miramón, por su parte, parecen tener su ciclo cumplido en el club. El primero no consiguió salida a pesar de algunos sondeos, mientras que el mediocampista a préstamo desde Lille regresará a fin de año. Blondel, en tanto, perdió terreno frente a Juan Barinaga, quien incluso desplazó a Luis Advíncula en el lateral derecho.

A esta situación se suma la de Marcelo Saracchi, separado del plantel junto a Cristian Lema. El uruguayo podría continuar su carrera en Celtic de Escocia, en condición de préstamo, mientras que Boca analiza una oferta informal desde Emiratos Árabes por Miguel Merentiel.

Con un triunfo ante el Taladro, el Xeneize quedaría en zona de clasificación a octavos del Clausura y se afirmaría entre los tres primeros de la Tabla Anual, que otorgan cupo directo a la Copa Libertadores 2026.

El once probable de Boca Juniors para enfrentar a Banfield

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios o Velasco; Merentiel y Cavani.