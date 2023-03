La violenta declaración de Pipo Gorosito sobre Alejandro Garnacho: «Si es mi hijo…»

La joven promesa del fútbol mundial se llama Alejandro Garnacho. Nacido en España, hijo de madre argentina, fue convocado por Lionel Scaloni y pinta para ser una de las estrellas del futuro con el Manchester United. Es una de las revelaciones de la Premier League, pero en las últimas horas fue el blanco de cientos de críticas por sus actitudes.

La semana pasada y luego de eliminar al Barcelona de la Europa League publicó en su Instagram: «Pasa de ronda el equipo grande», acompañado con una imagen en la que simulaba tener en sus manos unos binoculares, en burla a Pedri, delantero del equipo español.

Ese gesto en redes lo puso en el ojo de la tormenta y Néstor ‘Pipo’ Gorosito fue uno de los que se manifestó en contra de las actitudes del joven futbolista.

«Hay que entender que es una generación diferente a la nuestra y que los chicos por hablar pelotudeces en internet tienen 70 millones de seguidores, no pagan en ningún lado, tienen autos alemanes por hablar boludeces, es otra generación y me parece una pavada», arrancó el actual DT de Colón.

La polémica frase Gorosito sobre Garnacho

Luego se despachó con una polémica frase: sentenció: «A mí me pareció una pavada. Si es mi hijo le pego así con la mano abierta en el cogote, pero es lo que hay. Es así».

Por último, en la entrevista con TyC Sports el entrenador habló de su propia actividad en redes: «Yo hablo por ahí en Twitter y escribo cosas cuando me da rabia algo que no comparto o me gusta resaltar cosas buenas, pero conmigo están fusilados si me putean o critican porque yo no miro nada y ni me entero.