Las 8 bajas de River contra Sarmiento entre convocados a la fecha FIFA y suspendidos

A diferencia de lo que ocurre habitualmente, este fin de semana no se parará el fútbol argentino a pesar de la fecha FIFA por lo que varios clubes no podrán contar con jugadores convocados a sus selecciones.

En el caso de River, que el domingo a las 19:15 recibirá a Sarmiento de Junín en el Monumental, son seis los futbolistas que se perderán el partido por estar citados en sus países.

Para la Selección Argentina fueron convocados Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña, tres de los cuatro defensores titulares. El equipo nacional enfrentará a Venezuela el viernes y a Puerto Rico el lunes, en dos amistosos en Estados Unidos.

Además, fueron citados Kevin Castaño y Juanfer Quintero en la selección de Colombia y Matías Galarza Fonda en la de Paraguay.

A todos ellos se suman dos suspendidos por expulsiones. Maximiliano Salas recibió dos fechas por la roja ante Riestra y a Juan Portillo lo expulsaron ayer contra Rosario Central.

También hay varios jugadores entre algodones. Enzo Pérez, Maximiliano Meza y Sebastián Driussi apuntan a volver pronto pero no está confirmado que puedan estar ante Sarmiento.

Si se tienen en cuenta el resto de lesionados del plantel, se suman a la lista de bajas Germán Pezzella, Agustín Ruberto, Giorgio Costantini y el Pity Martínez.

El posible equipo de River contra Sarmiento

Con Franco Armani en el arco como fija, Marcelo Gallardo podrá contar con Paulo Díaz que no fue convocado en Chile. Lo acompañarían Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco.

En el mediocampo, si no llega Enzo Pérez, podría reaparecer el juvenil Agustín De la Cuesta que debutó ante Atlético Tucumán como volante central. Los demás volantes podrían ser Nacho Fernández, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.

Arriba, nuevamente sin Salas, podría repetir la dupla del partido con Central con Facundo Colidio y Miguel Borja. Esperarán la evolución de Driussi que no sería arriesgado.