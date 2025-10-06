Gallardo apuntó contra el Huevo Acuña luego de la caída de River en Rosario: «Tiene que…»

River y Rosario Central protagonizaron un partido caliente de comienzo a fin. Hubo pierna fuerte, tarjetas y mucho enojo en el banco de los Millonarios por el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El 1-2 ante el Canalla fue la tercera caída en serie para la Banda en el torneo local, luego de las sufridas ante Atlético en Tucumán y Riestra en el Monumental. Marcelo Gallardo se retiró preocupado del Gigante de Arroyito y uno de los puntos a mejorar, sin dudas, pasa por el de las expulsiones. El que vio la roja fue Juan Carlos Portillo, pero el Muñeco habló más del presente de Marcos Acuña, quien viene de varios encontronazos.

El DT vivió el partido con mucha intensidad y el gesto más explícito y fuerte llegó sobre el final cuando Falcón Pérez decidió adicionar cuatro minutos en un encuentro que tuvo demasiadas interrupciones. En ese momento, Gallardo cuestionó abiertamente la decisión.

La «racha» de Acuña

En los últimos partidos, Marcos Acuña se mostró irritado y en algunos casos no era para menos, como por ejemplo cuando le Rocky Balboa le escupió la cara tras la victoria de River ante Racing por la Copa Argentina, pero en líneas generales es habitual ver al Huevo peleando con sus rivales, tanto en los torneos locales, como en la Libertadores. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y se refirió al tema.

“Es un jugador con experiencia, con mucho recorrido, pero también puede sufrir estas consecuencias. Es parte de su impronta, su mentalidad y tiene que entender que en el fútbol argentino estas cosas va a tener que aprender y medirse porque te van a buscar, se generan esas situaciones, hablo con él, pero ya tiene un recorrido importante”, afirmó Gallardo.

Además, explicó por qué lo reemplazó antes del comienzo del segundo tiempo: “De acuerdo al cambio, en la jugada previa, en la amarilla de Portillo, recibe un golpe fuerte en la rodilla y no pudo seguir en el entretiempo, por eso se dio el cambio”.

Gallardo y el temperamento del plantel

El Muñeco Gallardo, además, explicó cómo se trabaja el tempramento con el plantel. “Hay que hablar y ser inteligente, el jugador asimila, entiendo que están a mil, pero en partidos calientes hay que ser inteligentes, intentar tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, creo que es incómodo tener que jugar con un hombre menos y eso hace que suframos las consecuencias, hay que aprender“, fue el análisis del DT.