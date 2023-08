Las frases más resonantes de Tevez en su asunción en Independiente

Tras la asunción de Carlos Tevez como entrenador de Independiente tuvo su primera conferencia de prensa y dejó varias frases que sacudieron los cimientos del Rojo de Avellaneda de cara a los que serán los próximos partidos en la Copa de la Liga Profesional 2023.

Sin rodeos, el Apache habló a los hinchas de Independiente y además, fue tajante al momento de hablar sobre su objetivo que es mantener al Rojo en la máxima categoría del fútbol argentino con frases de cara a su segunda experiencia como entrenador.

«Sé muy bien donde me meto, tenemos 13 finales y es lo principal que hay que hacer: sacarse los zapatos de bailes (como le dijo hoy a los muchachos) ponerse los tapones altos y empezar a correr, meter y tirarnos de cabeza pero también darle una impronta de jugar bien al fútbol que hace mucho que no se hace». Carlos Tevez, entrenador de Independiente

Respecto al tipos de futbolístas que pretende el exentrenador de Rosario Central, aseguró que «no se centrará solo en dos jugadores» y añadió que los chicos (juveniles) tendrán que «crecer muy rápido» y ponerse la camiseta en esa situación no será fácil.

A su vez, a 1000 días sin Diego Armando Maradona detalló qué le diría en estos momentos al verle asumir tan grande desafío en un club tan grande como lo es Independiente.

Luego de hacer oficial su vinculación con el Rojo, tuvo su primer encuentro con el plantel y detalló que «fue un entrenamiento muy intenso». «Los chicos no estaban acostumbrado a esto. La recepción de los jugadores fue muy buena y estamos todos unidos para sacar a Independiente para adelante», subrayó.

"¿PROYECTOS? NO SE PUEDE HABLAR DE PROYECTOS: HAY QUE GANAR"



«Se lo deje muy claro a los muchachos: conmigo juegan los que se tiran de cabeza». Carlos Tevez en conferencia de prensa

Sobre el final, explicó cuáles fueron las motivaciones personales que lo llevaron a agarrar este «fierro caliente», como lo definió él: «El hincha de Independiente tiene que entender que acá no estoy de joda, acá pongo en juego mi apellido. No vengo a ganar plata. Esta situación del club hace que toda la responsabilidad la tenga yo y no tengo problema en asumirla»