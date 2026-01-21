Las nuevas reglas que incluirían en el VAR para agilizar el juego de cara al Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB) impulsó algunos cambios de reglamentación en el uso del VAR con el objetivo de darle mayor agilidad al juego y podrían implementarse en el Mundial 2026.

La idea es que el VAR pueda intervenir en algunas jugadas que ahora no contempla como los córners o las segundas amarillas pero sin generar más demoras en el juego.

De acuerdo a lo que publicó el medio inglés The Guardian, la IFAB mantiene su postura de que el VAR debe limitar su intervención a situaciones que alteran el curso del partido: goles, penales, tarjetas rojas directas y confusiones de identidad. El organismo no apoya una ampliación indiscriminada de las competencias del VAR y considera que las nuevas medidas son ajustes puntuales para mejorar la justicia deportiva sin sacrificar el ritmo del juego.

Para evitar las pérdidas de tiempo, se mantendrá la regla de un máximo de ocho segundos para que los arqueros tengan la pelota en la mano y se sumaría una de diez segundos como plazo para que los jugadores salgan del campo cuando son sustituidos.

La regla de los arqueros se podría ampliar a los saques de arco y a los laterales. También se estudia poner un tiempo fijo fuera de la cancha para los jugadores con atención médica. De esa forma, desalentarían que se use como técnica para perder tiempo.

El 28 de febrero será la Asamblea General Anual de IFAB donde se discutirán y votarán estas modificaciones. De aprobarse, se implementarían en el Mundial 2026.

Lo que aún no tiene consenso es la «Ley Wenger» para modificar el mecanismo de los offsides. Ese cambio propone que un jugador solo estaría en posición adelantada si todo su cuerpo supera completamente al último defensor.