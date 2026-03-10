Las posibles sedes para San Lorenzo – Deportivo Rincón por la Copa Argentina

Deportivo Rincón espera con ansías su debut por la Copa Argentina contra San Lorenzo que se jugará el viernes 20 de marzo pero aún no confirmó sede ni horario.

Lo que sí trascendió es que el partido por 32avos será en alguno de los estadios del conurbano bonaerense. De esta manera, el plantel neuquino viajará más de 1.000 kilómetros y su rival apenas un rato.

Las tres canchas que se barajan como sedes son La Fortaleza de Lanús, el Florencio Sola de Banfield y el Centenario de Quilmes. La confirmación se dará en los próximos días.

El estadio de Lanús ya albergó otros cruces de equipos regionales con rivales de primera. Independiente de Neuquén enfrentó a Racing en esa cancha en 2015 al igual que Cipolletti a San Lorenzo en 2017. El Albinegro también jugó en esa sede en 2022 contra Vélez.

San Lorenzo tendrá un calendario apretado ya que este miércoles se mide con Boca, el lunes con Defensa y Justicia, el viernes siguiente con Rincón y el miércoles posterior a Riestra. Son cuatro partido en quince días.

Para el León será su debut en la temporada ya que tiene libre ese fin de semana en el arranque del Federal A. Su presentación en ese torneo será contra FADEP en Mendoza el 29/03.