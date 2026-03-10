El Club Cipolletti presentó su primer colectivo propio: «Un sueño hecho realidad»

En el año de su 100° aniversario, el Club Cipolletti anunció la histórica compra de un colectivo. Es el primero que adquiere con fondos propios.

Se trata de un colectivo Mercedes Benz O-500, modelo 2011. Tiene capacidad para 55 butacas, con asientos semi cama en el piso de arriba y choce cama abajo.

El costo del vehículo fue de 40 millones de pesos, más los 8 millones que salió el ploteado. Fue cubierto con fondos del club provenientes del fútbol.

Por esa razón, el plantel profesional del Federal A tendrá prioridad para su uso pero, cuando juegue de local, la idea es que también lo utilicen en las categorías inferiores y en otras disciplinas.

El estreno será el próximo fin de semana cuando los bloques mayor y menor de formativas viajen a Catriel por la Liga Confluencia. El equipo del Federal A lo usará la semana siguiente para viajar a Río Cuarto en la visita a Atenas por el debut del torneo.

Esta semana, el club anunció otras obras en La Visera de Cemento como el reacondicionamiento de los palcos en la platea, la remodelación de los baños en la popular y las mejoras en el campo de juego.