Las razones que alejarían a Lionel Scaloni de la Selección Argentina

Lionel Scaloni abrió sorpresivamente las puertas a una posible renuncia a su cargo de entrenador de la Selección Argentina de fútbol. Si bien, el técnico no habló sobre las razones, sus declaraciones sorprendieron a sus jugadores y a los directivos de AFA que estarían «molestos» por lo «impulsivo y el contexto».

«Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo», así empezó la declaración del técnico en relación a su futuro en la Selección.

Los dichos de Scaloni se dieron instantes después de la histórica victoria sobre Brasil por 1 a 0 en el estadio Maracaná, en la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Entre las distintas razones que podrían haber llevado al técnico argentino a exponer su idea de tener «un parate», la que cobró fuerza en las últimas es que el técnico campeón del mundo tendría diferencias con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.

Una de ellas, tendría que ver con la renovación de su contrato, el cuál se extendió hasta fines del Mundial de 2026, que no fue sencilla y habría desgastado al DT. Incluso antes de Qatar 2022 no llegaron con los números acordados y se especuló con una posible salida que finalmente no ocurrió.

Otra tendría que ver con la falta de seriedad por parte de la AFA para llevar a cabo algunas cuestiones de logística. Y es que, el entrenador sentiría que su cuerpo técnico ha tenido que intervenir y solucionar asuntos a nivel estructural y logístico que no tendría que ver con sus competencias

Bajo la linea que tiene que ver con lo deportivo, trascendió que el técnico no «se sentiría escuchado». Y es que, habría propuesto disputar algunos amistosos en Europa, sin embargo, desde la AFA se apostaría por jugar en Asia por cuestiones económicas.

AFA aún no habría pagado los premios por la obtención del Mundial Qatar 2022

Otro de los rumores que se afianzó en las últimas horas es que, a casi un año de la obtención del título en el Mundial de Qatar 2022, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni aún no habría cobrado los premios correspondientes y la situación le habría molestado al técnico.

“Me reconocieron hace un rato que AFA todavía no pagó el premio por ser campeón del mundo a Scaloni. Ni a los jugadores ni al cuerpo técnico. Con los jugadores ya hay un plan de pago previsto, con el cuerpo técnico están hablando justamente ese plan de pago”, arrojó el periodista Ariel Senosiain.

Scaloni se habría negado a pronunciarse de cara a las elecciones presidenciales

El periodista Gustavo Grabia, expuso en el programa radial que Massa la semana pasada le habría pedido a Chiqui Tapia una foto en Ezeiza con los jugadores y ello se habrían negado.

«Scaloni y todos en Ezeiza se reunieron 10 días atrás y hubo como una presión muy fuerte por sobre el plantel y sobre el cuerpo técnico para que intentaran hacer algo en favor del candidato que perdió las elecciones (Sergio Massa)», comenzó explicando Grabia en Radio Con Vos.

El malestar de los directivos de la AFA por las declaraciones de Lionel Scaloni

Tras la declaración de Scaloni que sorprendió al mundo del fútbol, fuentes aseguraron a Télam que desde el entorno de Claudio Tapia lo calificaron como «impulsivo» y «poco serio» aunque están convencidos de «darlo vuelta».

«El desgaste es grande con los directivos desde la negociación de la renovación de contrato, fue complicada, duró tres meses y apenas cerraron cerca de los amistosos festivos por el Mundial. Todo el clima está raro», le indicaron fuentes de AFA a Télam.

De hecho, todo apuntaba a que llegue como seleccionador a la Copa América de Estados Unidos 2024 y se ponga en la balanza la continuidad en base a su deseo personal.

La molestia en el entorno de Tapia contrastó con la sorpresa de los futbolistas que -como el propio seleccionador avisó- se anoticiaron por medio de la prensa presente en el Maracaná: «Recibir esa noticia fue un shock. Las cosas hay que hablarlas. Todavía no tuvimos una charla con él», dijo Nicolás Otamendi, el autor de la victoria en tierra brasileña.

Otro que se mostró golpeado por la noticia fue Alexis Mac Allister, quien también se enteró por los medios de comunicación y redes sociales, y pidió que se quede para «toda la vida».

A su vez, Cuti Romero y Leandro Paredes, otros que tomaron contacto post triunfo, admitieron su sorpresa y desearon que Scaloni siga al frente del equipo.

Las puertas para una salida quedaron abiertas, entre las incredulidad de los propios futbolistas y la molestia de los directivos, que sueñan todavía con enderezar el barco, que navegaba por aguas tranquilas sin ver el iceberg de frente.