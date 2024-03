Lautaro Martínez fue distinguido por los hinchas del Inter: cuál fue el motivo

Lautaro Martínez sigue firme en la tabla de goleadores de la Serie A y fue distinguido por los hinchas del Inter. Uno de sus goles fue destacado como el mejor gol del mes de febrero según informó la página oficial del club.

Según detalló la cuenta del Inter en sus redes sociales, el gol que hizo el Toro el pasado 28 de febrero, en el encuentro pendiente de la fecha 21 de la Serie A de Italia fue destacado como la mejor anotación del mes.

El goleador de la Selección Argentina remató de zurda desde afuera del área en el Giuseppe Meazza ante Atalanta en lo que fue su segundo gol de los cuatro que hizo el líder del Calcio al conjunto de Bérgamo.

